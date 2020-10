RIFLESSIONI DEL CARDINALE RATZINGER …FESTA DEI SANTI ANGELI CUSTODI …

Da circa trecento anni ,il 2 ottobre la Chiesa cattolica celebra la festa dei Santi Angeli Custodi .Poche cose sono diventate tanto estranee ai cristiani d’oggi quanto l’idea dell’angelo custode .L’antico Testamento dice dell’angelo del popolo d’ Israele: ” prestagli attenzione e ascolta la sua voce ” ; cioe’ : io devo farmi attento e sensibile a quest’idea divina che mi abbraccia e guida , e non devo contrapporle ostinatamente i miei desideri e i miei umori del momento .Essa trova la sua ragion d’essere nel fatto che noi siamo diventati suscettibili di alterazione e manipolazione ad opera di noi stessi e non crediamo piu’ a nessun altra raffigurazioen della nostra vita, se non a quella che ci siamo costruiti con le nostre mani.In questo modo, l’uomo finisce per diventare un marchingegno teatrale dentro un universo dominato dalla tecnica , universo che , d’altronde , egli cerca di montare in qualche modo.Di angeli custodi ora non si parla piu’ se non in qualche locuzione convenzionale , che noi stessi non intendiamo piu’ alla lettera.Tanto piu’ invece si parla pero’ di protezione : e si discute di come sia possibile proteggerci dai fenomeni inquietanti e dai pericoli della vita moderna .La fuga dell’uomo dalle relazioni umane e dalla sua propria opera assume proporzioni sempre piu’ rilevanti , mentre ci rendiamo conto dell’insufficienza dei tentativi, di protezione sia pure raffinati , quando accorgimenti piu’ avanzati li fanno apparire , d’un colpo, a loro volta come superati .Ora, sarebbe naturalmente assurdo e davvero fiabesco voler scomodare gli angeli custodi invece della tecnica ; la protezioen che Dio accorda non si lascia intrappolare così facilmente ne’ permette che la si intenda in maniera così teatrale .Parlare degli “angeli ” significa invece essere convinti che il mondo e’ dappertutto colmato della viva presenza di Dio : e che questa presenza si rivolge a ciascun individuo , a ciascuno di noi come potenza che ci chiama e ci protegge .

BXVI