V APPARIZIONE ALLA COVA DI IRIA …

13 settembre 1917

«In ottobre verrà anche San Giuseppe col Bambino Gesù, per benedire il mondo. Farò il miracolo, affinché tutti credano»

La penultima Apparizione della Madre di Dio ai tre bambini di Aljustrel avvenne in un clima di grande attesa, poiché la notizia delle mariofanie si era diffusa anche nelle località vicine. Giunsero alla Cova migliaia di persone di ogni ceto e condizione; molti i malati o quanti chiedevano grazie per sé o per i loro cari. Fu presente per la prima volta, inviato dal Patriarcato di Lisbona, che aveva competenza sulla soppressa Diocesi di Leiria, il canonico Formigão, che interrogò più volte i veggenti e che molta parte avrebbe avuto nella diffussione del messaggio di Fátima.

La Signora vestita di bianco annunciò che il mese seguente la Sacra Famiglia avrebbe benedetto il mondo e che Lei avrebbe fatto il miracolo, affinché tutti credessero.