PETER SEEWALD: “PAPA BENEDETTO E’ OTTIMISTA CHE PRESTO RECUPERERA’ LE SUE FORZE”

Il biografo del Papa Peter Seewald nell’intervista di kath.net: Il papa emerito “accetta umilmente la malattia e non vuole suscitare molta attenzione”. Di Petra Lorleberg

Vaticano (kath.net/pl) “Lo stesso Papa Benedetto è ottimista sul fatto che presto recupererà le sue forze”. Il noto giornalista Peter Seewald racconta del malato papa 93enne. Benedetto XVI Seewald, il percorso di Benedetto XVI. lo accompagnò prima della sua elezione al Papa nel 2005 e pubblicò i famosi volumi di interviste con “Joseph Ratzinger” a quel tempo. Seewald ha parlato in occasione di un incontro personale, durante il quale ha consegnato al papa emerito dalla Baviera il suo lavoro appena pubblicato “Benedikt XVI. – Una vita ”.



kath.net: Il papa emerito ha una rosa facciale. Dobbiamo occuparci di Benedetto XVI. Preoccuparsi?

Seewald: lo stesso Papa Benedetto è ottimista sul fatto che presto recupererà le sue forze. Accetta umilmente la malattia e non vuole suscitare molta attenzione. Nel complesso, è di buon umore.

kath.net: Le rose facciali hanno spesso un’occasione esterna attuale. Dove sospetti le cause?

Seewald: Apparentemente lo sforzo del viaggio a Ratisbona ha aumentato la malattia virale. E dopo tutto, il Papa in pensione ha già 93 anni.

kath.net: Qualche giorno fa sei stato in grado di consegnare una copia della tua rispettata biografia di Benedetto XVI a Benedetto. Come ha reagito?

Seewald: Era molto felice e felice che l’incontro, che aveva dovuto essere rinviato a causa della pandemia della corona, alla fine avvenisse.

kath.net: Secondo i media, hai parlato di una volontà spirituale già preparata del teologo tedesco. Cosa possiamo immaginare?

Seewald: Papa Benedetto stesso ha parlato di questa volontà nella mia biografia. C’è una tradizione qui. Papi, come Giovanni Paolo II, ma anche vescovi, hanno ripetutamente lasciato tale incoraggiamento spirituale per i posteri. Con un grande maestro della Chiesa e della fede come Benedetto XVI. questa parola avrà sicuramente un peso speciale.

kath.net: Il pensiero che il “Mozart della teologia” abbia già dato la decisione su dove dovrebbe essere il suo luogo di riposo finale è ragionevole … ma è vicino a uno. Che ne sai a riguardo

Seewald: In realtà è normale come l’amen nella chiesa che un papa emerito di 93 anni debba sapere da tempo dove sarà il suo ultimo luogo di riposo. Trovo toccante e simbolico che questo sarà nella cripta di San Pietro, esattamente dove un tempo si trovava il sarcofago di Giovanni Paolo II, a cui si è sempre sentito particolarmente legato.

