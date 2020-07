PAPA BENEDETTO XVI SCRIVE UN MESSAGGIO DI SALUTO PER IL LEIPZIG BACHFESTIVAL DEL 2021

Benedetto rende omaggio al compositore Johann Sebastian Bach: “L’atmosfera di fede, la forma di Gesù Cristo brilla anche attraverso la sua musica” dove la fede stessa non è presente “- la fede cristiana è” scomparsa in molti luoghi “

Vaticano Lipsia (kath.net) “È la particolarità di questo festival che riunisce le composizioni di Bach relative alla vita e all’opera di Gesù Cristo di Nazareth in un tutto e quindi ci dà una sorta di ‘Messia’ di Bach. L’oratorio di Natale, le passioni, le cantate pasquali, la grande messa in si minore, che nel credo fa uscire tutta la vita di Gesù e allo stesso tempo la trasferisce alla vita della comunità credente – insieme a una serie di cantate della domenica questi sono gli elementi essenziali da cui è assemblata questa immagine musicale di Gesù, questa immagine del ‘Messia’. Quel regista Dr. Michael Maul, al quale dobbiamo questo concetto e che aveva in mente la mia trilogia di Gesù come guida ideale, è una gioia speciale per me che posso accettare solo con grande gratitudine”.

Questo è ciò che scrive Papa Benedetto XVI nel suo saluto per il Leipzig Bach Festival 2021. Gli organizzatori hanno pubblicato il saluto. Il Festival di Bach si terrà l’11-20 giugno 2021. Johann Sebastian Bach (1685-1750) è uno dei più grandi compositori e musicisti del mondo, era un musicista ecclesiastico protestante a Lipsia. Il Direttore del Bachfest Prof. Dr. Michael Maul, ha avuto la biografia in tre volumi “Jesus of Nazareth” di Papa Benedetto XVI. come una guida. Maul entrò in contatto con Benedetto XVI. in preparazione al Festival di Bach in uno scambio di lettere, il saluto è stato scritto da Benedetto XVI. già a giugno 2019, “… perché non so per quanto tempo durerà la mia salute”. d

Allo stesso tempo, Benedetto sottolinea il ruolo della musica di Bach come custode senza tempo del messaggio divino nel mondo.

La fede cristiana, spiega ulteriormente Benedetto nel saluto, è “scomparsa” in molti luoghi e continua a funzionare “solo come forza culturale”. “Come cristiano credente potresti pentirti di questa riduzione, ma questa cosa ha anche un elemento positivo in essa. Perché rimane che qualcosa è accettato come cultura, e questo è il risultato di un incontro fedele con Gesù e che ha questa origine per sempre ”.

Benedetto dice che si dovrebbe ricordare “che, secondo Bach, tutta la musica non può avere altro finis e causa finale se non quello di servire “per la gloria di Dio e la ricreazione della mente”. Bene, la meravigliosa musica di Bach ci tocca profondamente e glorifica anche Dio, dove non è letteralmente presente attraverso la fede. In questo senso, le persone che condividono la fede di Bach possono anche essere felici e grati che la sua musica illumini l’atmosfera della fede, la forma di Gesù Cristo, anche dove la fede stessa non è presente. “

In conclusione, Papa Benedetto che viene dalla Germania ed è conosciuto come un amante della musica, afferma: “Mi sembra che possiamo accertare un processo a due facce: la fede ha creato una cultura che brilla ben oltre lui. Ma questa cultura, al contrario, porta ancora qualcosa della sua origine in tutto il mondo. È qualcosa di simile alla fragranza che viene da Cristo (cfr. 2 Cor 2, 14f). Non ha scopo missionario, la “fragranza” diventa intenzionalmente presente per se stessa e proprio mentre diffonde la “gloria di Dio”. Quindi tutti noi cristiani come i non cristiani, i credenti come i non credenti, possiamo essere grati toccati dalla bellezza, sapendo che ci mostra la strada giusta. In questo senso, le mie calorose congratulazioni e benedizioni si applicano al Festival di Bach 2021. “

Il regista Maul ha risposto con un contro regalo e ha inviato a Benedetto un facsimile della partitura autografa di Bach dalla Messa in si minore nella sua casa “Mater Ecclesiae” in Vaticano. Benedetto reagì di nuovo a questo e lo ringraziò in una lettera per questo “meraviglioso dono con tutto il suo cuore”. È stata “un’esperienza straordinaria tenere in mano la calligrafia di Bach e incontrare la fonte di un’opera che non solo trascende i confini confessionali di un periodo, ma tocca e toccherà l’umanità nel suo insieme e in tutti i tempi”.

