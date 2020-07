ORRORE NEL WEB : QUANDO DUE 17enni SI DIVERTONO AD ASSISTERE ALLE VIOLENZE SESSUALI E TORTURE APPLICATE DAGLI ADULTI SU MINORI , CI SI DOVREBBE CHIEDERE CHI E DOVE SI SIA SBAGLIATO…L’EDUCAZIONE…

È quanto accertato dai carabinieri di Siena. In una chat alcuni giovanissimi di tutta Italia diffondevano materiale pedopornografico e razzista. I militari sono riusciti a risalire a due 17.enni, un ragazzo e una ragazza ex compagni di scuola residenti in Piemonte e denunciati per pedopornografia e istigazione a delinquere.