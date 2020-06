BENEDETTO XVI TORNERÀ IN VATICANO ALLA FACCIA DI CHI GLI VUOL MALE !!!

🔴 come avevo previsto il Santo Padre tornerà in Vaticano 🇻🇦: Spero solo resti lì per tutta l’estate.

Ma anche se avesse deciso di passare il resto dei Suoi giorni in Germania, francamente non capisco l’interesse di chi lo vorrebbe rinchiuso al Mater , senza nemmeno la possibilità di andare a Castel Gandolfo dove almeno stava più fresco , questo perché molti ignorano il caldo umido della città di Roma !

Quindi miei carissimi lettori , bando alle “profezie BUFALE” di vivi o di morti : BENEDETTO TORNERÀ IN VATICANO alla faccia soprattutto di alcuni quotidiani online in cui sul PONTEFICE hanno solo avuto male parole !

Santa Sede : “Benedetto XVI è lì solo per trovare il fratello”. A farle eco lo stesso Neck che ha spiegato come non ci sia un piano per un trasferimento permanente, rimarrà “il tempo necessario” dunque. In sostanza l’appartamento al Mater Ecclesiae in Vaticano attende il suo SANTO PADRE “a giorni”.

