UNA PREGHIERA SERALE PER RINUNCIARE AL DIAVOLO E ALLE SUE TENTAZIONI

Una parte fondamentale del rito del Battesimo è quella delle “promesse battesimali”. È allora che la persona che dev’essere battezzata rinuncia al suo stile di vita precedente e accetta il messaggio evangelico.Se è sicuramente essenziale quando si intraprende il pellegrinaggio di fede, non dovrebbe finire qui. Spesso cadiamo nella tentazione anche dopo aver accettato Gesù nel nostro cuore, e dobbiamo rinunciare continuamente ai cammini dell’oscurità.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual raccomandata su base quotidiana, soprattutto alla fine della giornata, che ci aiuta a riconoscere le nostre mancanze e a rinunciarvi, facendo ciò che possiamo per assicurarci che non gettino radici e non diventino ancor più grandi:

O Dio mio, credo fermamente che tu sia qui presente e mi veda perfettamente, e che osservi tutte le mie azioni, tutti i miei pensieri e le mozioni più segrete del mio cuore. Mi custodisci con un amore senza pari, concedendomi favori in ogni momento e preservandomi dal male. Lasciami esaminare quali peccati ho commesso oggi, in pensieri, parole, opere e omissioni [prendersi qualche momento per ricordare la giornata]. Dio mio, detesto questi e tutti gli altri peccati che ho commesso contro la tua Maestà divina. Sono estremamente addolorato per averti offeso, perché sei infinitamente buono, e il peccato ti causa dispiacere. Ti amo con tutto il mio cuore, e propongo fermamente, con l’aiuto della tua grazia, di non offenderti più. Rinuncio al diavolo, con tutte le sue opere; al mondo, con tutta la sua pompa; alla carne, con tutte le sue tentazioni. Desidero stare con Cristo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Possano la Vergine Maria, San Giuseppe e tutti i santi pregare per me nostro Signore, perché io possa essere preservato in questa notte dal peccato e da ogni male. Amen.

