13 GIUGNO , FESTA DI SANT’ANTONIO : STATA E RELIQUIE “VOLERANNO” IN CIELO.

Dalla statua in elicottero al sito “interattivo”: le iniziative a Padova per il 13 giugno, festa di Sant’Antonio. «La storica Processione del Santo quest’anno avrà una forma tutta nuova. Non sulle strade, ma in cielo». L’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di martedì 26 maggio tramite la pagina Facebook della Pontificia Basilica di sant’Antonio di Padova. E rappresenta un’incredibile alternativa per soddisfare fedeli e devoti.

Niente processione: la statua in elicottero

Sabato 13 giugno, infatti, la statua di Sant’Antonio contenente la “massa corporis” sorvolerà i cieli di Padova a bordo di un elicottero militare. Una “prima” assoluta, legata alle norme anti-Coronavirus che non consentono assembramenti e che hanno portato all’annullamento della consueta processione.

Ferdinando Marfella CC La basilica di Sant’Antonio a Padova.

La festa on line: puoi toccare virtualmente la tomba

Ma non è l’unica novità: registrandosi sul sito Internet www.13giugno.org i fedeli potranno “partecipare online alla Festa di sant’Antonio 2020” direttamente da casa.

Con la possibilità di seguire le celebrazioni, “toccare” virtualmente la tomba del Santo, scrivere un messaggio o una preghiera, ricevere il Pane di Sant’Antonio, dialogare con i Frati della Basilica, ricevere la benedizione e fare un’offerta (Padova Oggi, 26 maggio).

La Tredicina

Da domenica 31 maggio, alle ore 17:30, inizia la Tredicina a Sant’Antonio, che accompagnerà i devoti al santo taumaturgo verso la festa del 13 giugno.

La Tredicina si ripete ancora oggi nella Basilica e in altri santuari antoniani o chiese francescane, come pure privatamente in tante famiglie. Ma con lo stesso termine si intende anche una preghiera articolata in tredici orazioni, che ripercorrono gli aspetti più significativi della vita e della santità di Antonio.

dominio pubblico

Dove seguire le dirette delle celebrazioni

Diretta streaming delle Sante Messe e altre celebrazioni dal 18 maggio qui: https://www.santantonio.org/it/live-streaming

Arca del Santo sempre in diretta: https://www.santantonio.org/it/webcam-arca-del-santo

Youtube “Messaggero di sant’Antonio”: https://www.youtube.com/channel/UCQQL3h69fXJ4klcMvSZBt8A

Facebook “Sant’Antonio di Padova – I frati della Basilica”: https://www.facebook.com/fratidisantantoniodipadova

Diretta televisiva su Rete Veneta della messa ore 18.00, canale 18 DT in Veneto e canale 92 DT in Friuli Venezia Giulia (è possibile seguire anche la diretta live streaming web di Rete Veneta).

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2020/05/28/festa-sant-antonio-13-giugno-benedizione-elicottero-no-processione-causa-covid/