TURCHI IVADONO LA GRECIA 22 MAGGIO 2020 !!! LE PROFEZIE DEL MONACO PAISIOS SI STANNO AVVERANDO!!!

Una nuova fonte di tensione a Evros è stata osservata negli ultimi giorni mentre la Turchia contesta la proprietà greca di un alveo nel fiume Evros nella zona di Melissokeio a Feres.

Le mappe del 1923, secondo le quali furono tracciati i confini, affermano che l’alluvio è territorio greco, ma questo è ora contestato dalle autorità turche.

La controversia sembra derivare da cambiamenti geologici che hanno avuto luogo dopo la delimitazione della linea di confine nel 1923 con il Trattato di Losanna, poiché il letto del fiume è stato cambiato da opere e interventi che hanno avuto luogo.

In particolare, il letto del fiume è stato spostato, con il risultato che ora c’è una palude al suo posto, che si prosciuga in estate e inonda in inverno, creando lì un isolotto. La Turchia sta approfittando di questo trasferimento del letto del fiume per rivendicare un’area di oltre 250 acri .

Secondo quanto riferito, oltre 35 soldati turchi sono stati dispiegati nell’area, impedendo agli uomini delle forze armate e all’ELAS di procedere con i lavori di fortificazione che le autorità greche hanno deciso di eseguire.

La questione è stata ora deferita al ministero degli Esteri, ma i rapporti dicono che la parte turca è riluttante a lasciare o discutere qualsiasi cosa in quanto afferma che è determinata ad annettere la regione alla Turchia.

Si stanno prendendo in considerazione vari modi di reagire ad Atene e la via diplomatica è già stata attivata, senza escludere il servizio di un passo verso il Ministero degli affari esteri turco, mentre anche le forze armate sono in allerta.

