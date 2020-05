SAN GIOVANNI PAOLO II , UN ILLUSTRISSIMO SCONOSCIUTO

San Giovanni Paolo II rappresenta un punto di inversione in questa tendenza. Come molti sottolineano giustamente, è stato il primo grande leader del mondo globalizzato. Ha superato i limiti delle cause nazionali, è diventato un fenomeno dei media in tutti i Paesi, ha segnato chi lo ha visto e chi non lo ha visto. Con lui i cattolici di tutto il mondo hanno conquistato un punto di riferimento a cui guardare, un esempio in cui specchiarsi. È una grazia di Dio che i Papi, ora che sono tanto visibili al mondo, siano personalità così speciali…

Ma la forza di quella testimonianza ha fatto sì che ci concentrassimo molto sulla sua persona, senza dubbio eccezionale, e guardassimo poco al suo messaggio, che spesso è stato ridotto e perfino distorto. Attualmente con Francesco accade qualcosa di simile: chi ama una sua dichiarazione la ripete, chi non la apprezza lo attacca, ma sia l’uno che l’altro si sforzano poco di capire integralmente ciò che è stato detto.

Due Papi simili anche se apparentemente opposti

La somiglianza tra San Giovanni Paolo II e Francesco merita di essere approfondita, perché questo ci aiuta a superare certi schemi. Sia l’uno che l’altro venivano “dalla periferia” della struttura di potere della Chiesa, anche se da lati opposti. Uno veniva dalla Polonia, considerata “una fine del modo” dagli Europei degli anni Settanta, l’altro viene dall’Argentina, un’altra “fine del mondo”, ora per il mondo globalizzato attuale.

Entrambi hanno vissuto l’esperienza della dittatura e della persecuzione della Chiesa, anche se uno ha affrontato una dittatura di sinistra e l’altro una di destra. Vengono da Paesi con un grande orgoglio nazionale, ma con una storia piena di difficoltà. Hanno lavorato nel mondo laico prima di ordinarsi, e hanno dimostrato un grande apprezzamento per i lavoratori e le classi operaie – non lasciamoci ingannare dal fatto che uno abbia dovuto affrontare gli errori del comunismo e oggi l’altro debba affrontare quelli del capitalismo! Entrambi cercano una Chiesa sempre più conforme a Cristo, pur avendo una grande consapevolezza della loro responsabilità sociale e politica.

Il punto in comune più importante – e meno commentato da ammiratori e detrattori di entrambi i Papi – è però probabilmente il loro rapporto personale con la misericordia di Dio. Per entrambi la misericordia è non solo un tema di devozione personale, ma quello che la Chiesa può offrire di più prezioso al mondo attuale – dove, nonostante tutti i discorsi sulla tolleranza e il rispetto della diversità, ciascuno di noi vale per quello che è capace di fare e non per l’amore che riceve (mentre nella logica della misericordia l’essere umano vale per l’amore che riceve e non per quello che fa di positivo o negativo).