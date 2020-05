TERREMOTO IN VATICANO : “si valuti inoltre l’opportunità di istruire i fedeli che, al posto di rispondere ‘Amen’ a voce alta a ‘Il Corpo di Cristo’ lo esprimano interiormente e lo manifestino con inchino del capo”. MI ERA SFUGGITO QUESTO ARTICOLO DI MAURIZIO BLONDET & FRIENDS…

Verranno pesati sulla stadera ed il loro peso sarà trovato, da Quello lassù, insufficiente: come Giuda di Keriot.

Brutta cosa, per loro. Solamente per loro. Questo hanno voluto e questo abbiano: una eternità dove sarà pianto e stridore di denti . Dove finalmente vedranno che quel pacioccone di Gesù Cristo non è solamente Misericordia, come credevano loro, ma anche Giustizia: eterna ed immutabile.

