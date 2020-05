NON CI SONO DUE PAPI LA FIGURA DEL PAPA EMERITO È COME QUELLA DEL VESCOVO IN PENSIONE…

“Non ci sono due papi”

Non possono, dunque, esserci due Papi: la figura del Pontefice emerito, proprio da un punto di vista “giuridico-spirituale” non può prevedere la coesistenza di due Pontefici. La figura del Papa emerito, tiene a sottolineare Ratzinger, è come quella di un Vescovo in pensione. Questo è un passaggio che deve essere chiaro a tutti. Lo ribadisce più volte Benedetto XVI, le cui parole sono riportate da La Stampa: “Una sede episcopale può avere un solo titolare”.

L’accusa verso chi lo vuol mettere a tacere

Nel corso della sua intervista biografica, in uscita, al di fuori della Germania, a partire dal prossimo autunno, il Papa emerito ha toccato una tematica molto complessa, ma che necessita di una messa in luce. Benedetto XVI si riferisce, in questo senso, al “sospetto”, sollevato da qualcuno, che egli stesso si “immischi in pubblici dibattiti”. Questa distorsione della realtà, sostiene Ratzinger, puntando dunque il dito verso tutti coloro che in qualche modo lo vogliono “mettere a tacere”, è frutto di una “propaganda psicologica”. Dice infatti il Pontefice emerito: “Non ho intenzione di analizzare i motivi per cui vogliono mettere a tacere la mia voce”, facendo riferimento anche a una serie di critiche a lui rivolte dopo la pubblicazione di un suo saggio riguardante il rapporto con l’ebraismo.

Fabio Amicosante