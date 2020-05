Cos’ha imparato Gesù nella bottega di San Giuseppe?

Fra’ Dominique Joseph: Tra le virtù che si praticano nella bottega di Nazareth, la coscienza professionale è una delle più importanti, perché il lavoro, come spiega San Giovanni Paolo II, è “un bene dell’uomo che trasforma la natura e rende l’uomo in un certo senso più uomo” (Redemptoris Custos, 23).

Il lavoro pesante è una conseguenza del peccato (Genesi 3, 19), ma il lavoro in sé è un dono di Dio. Il lavoro, soprattutto quello manuale, è importante nella vita umana e nella formazione dell’uomo.

Gesù ha imparato ad essere un uomo nella bottega di San Giuseppe. Seguendo il suo esempio, siamo invitati a fare lo stesso.

Non è una questione di essere lavoro dipendenti, e men che meno pigri. Attraverso la figura di San Giuseppe, così discreto nel suo banco nella bottega di Nazareth, scopriamo la bellezza del lavoro. Lo ha fatto per amor di Dio, in modo equilibrato, ed è certamente la lezione più bella che Gesù potesse imparare.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2020/05/01/perche-san-giuseppe-e-associato-al-1-maggio/