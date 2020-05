DALLA BIOGRAFIA DI JOSEPH RATZINGER/ BENEDETTO XVI IN USCITA LUNEDI’ 4 MAGGIO…. Papa Benedetto collega il dominio del “matrimonio omosessuale … dell’aborto” al potere spirituale dell ‘”Anticristo”….

Papa Benedetto XVI ha affermato che la preghiera è necessaria per “resistere”.

Papa Benedetto XVI ha collegato il dominio del “matrimonio omosessuale” e dell’ ‘”aborto” nel mondo – in modo tale da non opporre dissenso senza paura della punizione – al “potere spirituale dell’Anticristo” in una nuova biografia.

“Cento anni fa”, ha affermato Benedetto nella biografia di Peter Seewald , “tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale. Oggi si è scomunicati dalla società se ci si oppone. ” Lo stesso vale per “l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio”, ha aggiunto Benedetto.

“La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano, e se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica”, ha continuato. “La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è quindi solo più che naturale, e ha davvero bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte di un’intera diocesi e della Chiesa universale per resistere”.

La biografia autorevole di oltre 1.000 pagine, intitolata Benedikt XVI: Ein Leben (in tedesco) e Benedetto XVI The Biography: Volume One (in inglese) è prevista per il rilascio in tedesco il 4 maggio e in inglese il 17 novembre. Una copia pre-release del libro è stato ottenuto da LifeSiteNews. Seewald ha scritto diversi libri con Benedetto e ha già pubblicato un libro di interviste autobiografiche con l’ex Papa.

Pagina di “Benedikt XVI: Ein Leben” in cui il Papa menziona “Anti-Cristo”.

Dopo la morte di Giovanni Paolo II nel 2005, Benedetto, precedentemente noto come cardinale Joseph Ratzinger, è stato papa della Chiesa cattolica fino alle sue dimissioni a sorpresa nel febbraio 2013. Papa Francesco è stato eletto suo successore nel marzo 2013.

Per questo libro, Seewald ha potuto intrattenere numerosi scambi con papa Benedetto e con il suo segretario personale, l’arcivescovo Georg Gänswein. In allegato a questo nuovo libro, Seewald ha pubblicato le risposte di Papa Benedetto con il titolo: “Le ultime domande a Benedetto XVI”. Queste domande, ha spiegato l’autore, erano state inviate a Benedetto dopo “numerose interviste” con lui, nell’autunno del 2018. Molte delle domande di Seewald sono rimaste senza risposta, ma quelle a cui Benedetto ha risposto si trovano in questo allegato.

Alla domanda sull’affermazione, spesso ripetuta, di aver incontrato “molti blocchi” durante il suo papato da parte della Curia romana, Papa Benedetto ha risposto: “I blocchi venivano più dall’esterno che dalla Curia. Non volevo semplicemente promuovere prima di tutto la purificazione nel piccolo mondo della Curia, ma nella Chiesa nel suo insieme”. Spiegando ulteriormente i suoi pensieri, ha aggiunto che “nel frattempo, gli eventi hanno dimostrato che la crisi della Fede ha portato anche in particolare a una crisi dell’esistenza cristiana”. Questo, ha continuato, è ciò che il “Papa deve avere davanti ai suoi occhi”.

Quando gli fu chiesto da Seewald se Benedetto avesse previsto tutto ciò che sarebbe accaduto su di lui – il Papa, all’inizio del suo pontificato, aveva chiesto ai cattolici di pregare per lui affinché non “fuggisse dai lupi” – Benedetto dichiarò che la scala generalmente percepita dei problemi di cui un papa può “aver paura” è troppo “piccola”.

“Certo”, ha proseguito, “eventi come” VatiLeaks “sono una seccatura e non sono comprensibili per le persone nel mondo in generale e profondamente inquietanti. Ma la vera minaccia per la Chiesa e con essa all’Ufficio Petrino non proviene da queste cose, ma dalla dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche ”. Contraddire questa dittatura, ha spiegato Benedetto, “significa l’esclusione dal consenso di base nella società”.

Fu in questo contesto che Benedetto menzionò l'”Anti-Cristo”.

La Chiesa cattolica insegna che prima della gloriosa seconda venuta di Cristo, la Chiesa passerà attraverso una “prova finale” che “scuoterà la fede di molti credenti”.

“La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il” mistero dell’iniquità “sotto forma di un inganno religioso che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi al prezzo dell’apostasia dalla verità”, afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica.

“L’inganno religioso supremo è quello dell’Anticristo, uno pseudo-messianismo mediante il quale l’uomo si glorifica al posto di Dio e del suo Messia viene nella carne”, ha aggiunto.

Il venerato arcivescovo Fulton J. Sheen in un sermone radiofonico del 1947 descrisse l’Anticristo come un “Grande umanitario” che “parlerà di pace, prosperità e abbondanza”.

“L’anticristo non sarà così chiamato, altrimenti non avrebbe seguaci. Non indosserà calzamaglia rosse, né vomiterà zolfo, né porterà una lancia né agiterà una coda a freccia come Mefistofele in Faust ”, ha dichiarato Sheen.

“Nostro Signore ci dice che sarà così simile a Se stesso, che ingannerebbe anche gli eletti – e certamente nessun diavolo che abbiamo mai visto nei libri illustrati potrebbe ingannare anche gli eletti. Come verrà in questa nuova era per conquistare seguaci della sua religione? “

Continua Sheen:

Verrà travestito da grande umanitario; parlerà di pace, prosperità e abbondanza, non come mezzo per condurci a Dio, ma come fini in se stessi. Scriverà libri sulla nuova idea di Dio per adattarsi al modo in cui le persone vivono. [Egli] indurrà la fede nell’astrologia in modo da rendere non la volontà ma le stelle responsabili dei nostri peccati. Spiegherà psicologicamente la colpa come sesso represso, farà vergognare gli uomini se i loro simili affermano di non essere di larghe vedute e liberali. Identificherà la tolleranza con l’indifferenza verso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Promuoverà più divorzi con il travestimento che un altro partner è “vitale”. Aumenterà l’amore per l’amore e diminuirà l’amore per le persone. Invocherà la religione per distruggere la religione. Parlerà persino di Cristo e dirà che era il più grande uomo che sia mai vissuto. La sua missione, dirà, sarà quella di liberare gli uomini dalle schiavitù della superstizione e del fascismo, che non definirà mai. In mezzo a tutto il suo apparente amore per l’umanità e ai suoi discorsi chiacchieroni di libertà e uguaglianza, avrà un grande segreto che non dirà a nessuno; non crederà in Dio. E poiché la sua religione sarà fratellanza senza la paternità di Dio, ingannerà anche gli eletti. Istituirà una contro-chiesa, che sarà la scimmia della Chiesa perché, lui il diavolo, è la scimmia di Dio. Sarà il corpo mistico dell’anticristo che in tutti gli esterni assomiglierà alla Chiesa come corpo mistico di Cristo. Nel disperato bisogno di Dio, indurrà l’uomo moderno, nella sua solitudine e frustrazione, a desiderare sempre di più l’appartenenza alla sua comunità che darà all’uomo un ampliamento di intenti, senza bisogno di emendamenti personali e senza l’ammissione della colpa personale. Sono giorni in cui al diavolo è stata data una corda particolarmente lunga.

I commenti di Benedetto potrebbero essere la sua più forte condanna della dittatura del relativismo morale e dell’agenda LGBT che è stata ripetutamente contrastata da altri leader cattolici di alto rango, come il cardinale Robert Sarah , il cardinale Gerhard Müller , il cardinale Raymond Burke e il cardinale Walter Brandmüller , oltre al vescovo Atanasio Schneider , tra gli altri.

Fu in un discorso dell’aprile 2005 , poco prima della sua elezione al papato, che l’allora cardinale Joseph Ratzinger aveva introdotto il termine “dittatura del relativismo”.

Disse ai suoi colleghi cardinali che “oggi avere una chiara fede basata sul Credo della Chiesa è spesso etichettato come fondamentalismo. Considerando che il relativismo, cioè lasciarsi “trascinare qua e là, portato avanti da ogni vento di dottrina”, sembra l’unico atteggiamento in grado di far fronte ai tempi moderni. Stiamo costruendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla di definitivo e il cui obiettivo finale consiste esclusivamente nel proprio ego e desideri. ” Contro questo relativismo, ha osservato, sta Gesù Cristo.

Ratzinger aveva dichiarato: “Tuttavia, abbiamo un obiettivo diverso: il Figlio di Dio, il vero uomo. È la misura del vero umanesimo. “

Nel 2017, in occasione del funerale del cardinale Joachim Meisner, Benedetto ha elogiato il cardinale dei “dubia” per aver vissuto una “profonda convinzione che il Signore non abbandona la sua chiesa, anche quando la barca ha preso tanta acqua da essere sull’orlo del ribaltamento. ”

La Chiesa, ha affermato in quel momento Benedetto, “ha un bisogno particolarmente urgente di convincere i pastori che possono resistere alla dittatura dello spirito del tempo e che vivono e pensano la fede con determinazione”.

