CORONAVIRUS , INVOCATE SAN RAFFAELE, HA GIA’ SALVATO CORDOVA DALLA PESTE

L’apparizione a fra Simon

In tempi di Coronavirus , è bene ricordare la funzione dicome angelo guaritore di Dio e per questo invocarlo. La città spagnola diè particolarmente legata all’Arcangelo san Raffaele e in detta città durante la peste avvenne una apparizione molto importante dell’Arcangelo che portò alla guarigione dall’epidemia.

L’apparizione avvenne a fra Simon De Sousa. Nato in Portogallo nel XIII secolo si fece frate nell’Ordine dei Mercedari e fu ben presto trasferito nel Convento di Cordoba in Spagna. Per le sue elette qualità morali ed intellettuali venne nominato superiore del convento e predicatore del Re Sancho IV e poi di Alfonso XI. Nel 1278 la peste infuriò in tutta l’Andalusia e colpì in modo particolare specialmente Cordova.