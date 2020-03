IL SANTUARIO DI LOURDES CHIUDE : TROPPO ALTO IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEI CONTAGI

«Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo«. Lo annuncia il Rettore di Lourdes, il santuario mariano sui Pirenei francesi, monsignor Olivier Ribadeau Dumas, a seguito delle misure adottate anche in Francia per fermare il contagio da coronavirus (Ansa, 17 marzo).

Lo stop ai pellegrinaggi

Praticamente già cessati in modo spontaneo i pellegrinaggi per l’isolamento progressivo dei Paesi dai quali giunge al santuario pireanico l’afflusso più consistente di pellegrni (Italia in testa), ora la direzione del luogo di culto mariano ha assunto responsabilmemte la decisione di chiudere l’accesso al santuario garantendo comunque – come ha assicurato il rettore – le regolari celebrazioni di sacerdoti alla Grotta sebbene senza popolo e le consuete dirette streaming sul sito www.lourdes-france.org/i.

Il Rosario in diretta in Italia

Per gli italiani l’appuntamento con Lourdes è come sempre garantito da Tv2000 con la diretta quotidiana del Rosario dalla Grotta alle 18 (Avvenire, 17 marzo).

Lourdes è il terzo santuario al mondo per affluenza, dopo Guadalupe (circa 20 milioni di persone l’anno) e Aparecida, in Brasile (otto milioni). A Lourdes, nonostante il calo degli ultimi anni, si attesta attorno ai 6 milioni di presenze. Da uno studio fatto due anni fa dall’Unitalsi sull’identikit del pellegrino, emergeva una crescita di visite da parte di persone affette da malattie neurologiche e psichiatriche, dipendenze e depressione (Il Messaggero, 17 marzo).

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2020/03/17/santuario-lourdes-rischio-diffusione-coronavirus/