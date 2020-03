BUON ONOMASTICO SANTITÀ!!! Per i più arditi chiedo la recita della Corona per un mese intero : chiediamo al Santo protettore della Santa Chiesa di intercedere per noi presso Dio .

Rosario DI SAN GIUSEPPE delle sette gioie e dolori

Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe è composto da sette misteri nei quali si contemplano i sette dolori e le sette gioie che San Giuseppe ebbe nel mondo.

Ad ogni mistero si recita un Padre nostro, dieci Ave Giuseppe e un Gloria.

SETTE DOLORI E GIOIE DI SAN GIUSEPPE

1) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della maternità di Maria Vergine,

assistimi paternamente in vita e in morte.

2) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della nascita di Gesù,

assistimi paternamente in vita e in morte.

3) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della circoncisione di Gesù Bambino,

assistimi paternamente in vita e in morte.

4) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della profezia di Simeone,

assistimi paternamente in vita e in morte.

5) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della fuga in Egitto,

assistimi paternamente in vita e in morte.

6) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione del ritorno dall’Egitto,

assistimi paternamente in vita e in morte.

7) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel tempio,

assistimi paternamente in vita e in morte.

AVE GIUSEPPE

Ave Giuseppe, figlio di Davide,

uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te,

tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù,

il frutto di Maria tua sposa fedele.

San Giuseppe,

degno Padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa,

prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina Sapienza,

adesso e nell’ora della nostra morte.

Amen!

LITANIE A SAN GIUSEPPE

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo pietà

Signore, pietà Signore pietà

Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci

Cristo, esaudiscici Cristo esaudiscici

Padre celeste, Dio abbi pietà di noi

Figlio redentore del mondo,Dio abbi pietà di noi

Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi

Santa Maria prega per noi

S. Giuseppe prega per noi

Inclita prole di Davide prega per noi

Luce dei Patriarchi prega per noi

Sposo della Madre di Dio prega per noi

Custode purissimo della Vergine prega per noi

Tu che nutristi il Figlio di Dio prega per noi

Solerte difensore di Cristo prega per noi

Capo dell’Alma Famiglia prega per noi

O Giuseppe giustissimo prega per noi

O Giuseppe castissimo prega per noi

O Giuseppe prudentissimo prega per noi

O Giuseppe obbedientissimo prega per noi

O Giuseppe fedelissimo prega per noi

Specchio di pazienza prega per noi

Amante della povertà prega per noi

Esempio agli operai prega per noi

Decoro della vita domestica prega per noi

Custode dei vergini prega per noi

Sostegno delle famiglie prega per noi

Conforto dei sofferenti prega per noi

Speranza degli Infermi prega per noi

Patrono dei moribondi prega per noi

Terrore dei demoni prega per noi

Protettore della S. Chiesa prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

esaudiscici, o Signore

Agnello dì Dio, che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi

San Giuseppe

ti ottenga le benedizioni divine,

ti segua con il suo sguardo,

ti conceda di imitarlo,

ti guidi con Maria

ad incontrare Gesù.

AMEN