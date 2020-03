PROFESSOR GIORGIO NICOLINI : NON È LECITO NEGARE LA COMUNIONE SULLA LINGUA !!!

NON E’ LECITO NEGARE LA COMUNIONE SULLA LINGUA

All’epoca dell’influenza suina del 2009 era stato chiesto alla “Congregazione del Culto Divino” se sia lecito negare la comunione in bocca per motivi sanitari. La risposta della Congregazione Vaticana citò la REDEMPTIONIS SACRAMENTUM, la quale afferma chiaramente al numero 92 che ogni fedele ha sempre il diritto di ricevere la Santa Comunione sulla lingua né è lecito negare la Santa Comunione a qualsiasi fedele di Cristo che non ha impedimenti di legge dal ricevere la Santa Eucarestia (numero 91). Ciò che in MORALE è dichiarato NON LECITO, significa che chi fa il contrario e contravviene a ciò che è stabilito COMMETTE PECCATO. Per cui i Vescovi e i Sacerdoti che obbligano a ricevere la Comunione sulla mano al fedele che NON VUOLE commettono un vero PECCATO dal punto di vista morale (GRAVE o VENIALE giudicherà Dio!).

In aggiunta gli studi scientifici hanno dimostrato che le mani sono un ricettacolo di germi, virus e batteri che circolano a causa del contatto delle mani con le più diverse superfici ed oggetti, per cui la cute delle mani può veicolare batteri e virus che – nella Comunione sulla mano – percorrono il tragitto “cute – Sacre Specie – cavo orale”, trasmettendo al soggetto un possibile contagio assai più che con la Comunione data direttamente sulla lingua del comunicando da parte del sacerdote (il quale, peraltro, per obbligo liturgico, deve avere le mani sempre pulite e purificarle nel caso di un contatto accidentale con la saliva del comunicando, prima di dare la Comunione ad un nuovo comunicando).

La Comunione sulla mano, perciò, è molto più pericolosa della Comunione data sulla lingua dal punto di vista medico, per cui i Vescovi dovrebbero piuittosto – nel presente pericolo di contagio – VIETARE LA COMUNIONE SULLA MANO e OBBLIGARE A DARE LA COMUNIONE SOLO IN BOCCA, con gli accorgimenti della pulizia delle mani del sacerdote secondo come egli è già obbligato dalle stesse disposizioni liturgiche, e compreso anche l’uso del piattino, che le Norme OBBLIGANO AD USARE: per cui le eventuali Ostie consacrate o frammenti di esse che cadono a terra e vengono calpestate e profanate per le inadempienze o negligenze volontarie di chi distribuisce la Comunione costituiscono un ulteriore PECCATO DI OMISSIONE, oltre alla profanazione.

Si lasci perciò ai fedeli la LIBERTA’ DI COSCIENZA di decidere in quale modo ricevere la Comunione. Ogni violazione di tale libertà di coscienza costituisce UNA GRAVE VIOLENZA ALLA COSCIENZA del comunicando. Così anche ammonisce la Parola di Dio in San Paolo solo per il cibo terreno: e per l’Eucaristia, Pane degli Angeli, Gesù-Dio, VIVO e VERO nell’Ostia consacrata?… “PENSATE A NON ESSER CAUSA DI INCIAMPO O DI SCANDALO AL FRATELLO. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è immondo in se stesso; ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. GUARDATI DAL ROVINARE con il tuo cibo UNO PER IL QUALE CRISTO E’ MORTO!” (Cfr. Rom.14,1-23)

RIGUARDO ALLA DISTRIBUZIONE DELL’EUCARISTIA,

E’ UN COMPITO DEL SACERDOTE —

“Nell’assunzione di questo Sacramento (l’Eucaristia) fu sempre costume nella Chiesa di Dio che i laici ricevessero la comunione dai Sacerdoti e i Sacerdoti celebranti invece comunicassero se stessi, costume che con ogni ragione deve ritenersi come proveniente dalla Tradizione apostolica” (Concilio di Trento, Decreto sull’Eucaristia, sessione XIII D.-B. 881).

San Tommaso d’Aquino, il maggior dottore della Chiesa cattolica (1225-1274), spiegò perché spetta al Sacerdote e non ai laici (eccetto casi di necessità) la distribuzione dell’Eucaristia.

“La distribuzione del Corpo di Cristo appartiene al Sacerdote per tre motivi: in primo luogo, perché è lui che consacra, tenendo il posto di Cristo. Ora, è Cristo stesso che ha consacrato il suo Corpo nella Cena, ed è Lui stesso che lo ha dato agli altri da mangiare. Dunque, come la consacrazione del Corpo di Cristo appartiene al Sacerdote, altrettanto appartiene a lui la distribuzione. In secondo luogo, il sacerdote è stabilito intermediario tra Dio e il popolo. Di conseguenza, come a lui spetta l’offrire a Dio i doni del popolo, altrettanto spetta a lui donare al popolo i doni santificati da Dio. In terzo luogo, per il rispetto dovuto a questo Sacramento, nulla può toccarlo che non sia consacrato. Per questo motivo, il corporale e il calice vengono consacrati, ed altrettanto le mani del Sacerdote vengono consacrate per toccare questo Sacramento, e nessun altro ha il diritto di toccarlo, se non in caso di necessità” (Cfr. Summa Teologica, Ill.a pars, q. 82, a. 3).