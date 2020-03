https://www.ilmessalinoapp.it/ PER CHI VUOLE LEGGERE ASCOLTARE E VEDERE LA PAROLA DI DIO … GRATUITAMENTE …

https://www.ilmessalinoapp.it/

Che Cos’è???

Una App gratuita dove poter trovare tutti i giorni la Parola di Dio

commentata attraverso tre possibilità di ricezione:

POSSIAMO LEGGERE

POSSIAMO ASCOLTARE

POSSIAMO VEDERE

Ogni giorno vengono presentate le letture del giorno e due proposte di commento con il testo scritto,

la registrazione della viva voce e la visione del commento attraverso la ripresa della telecamera.

CONTENUTI AGGIUNTIVI:

il santo del giorno con visite ai santuari a loro dedicati, novene e tridui, proposte pastorali per ogni tempo liturgico,

dirette streaming per la Messa del giorno, proposte di cammino spirituale.

A Chi Si Rivolge?

Attraverso l’audio, a quanti viaggiano e non hanno altra possibilità di accostarsi alla Parola di Dio.

Sacerdoti che al mattino vogliono prendere una prima confidenza con la Parola del Giorno.

A quanti non possono andare in Chiesa (malati, anziani, persone impossibilitate per motivi di lavoro o di distanza).

Alle comunità parrocchiali che non hanno più la Messa feriale.