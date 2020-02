LE SOMIGLIANZE TRA LE DUE APPARIZIONI DELLA MADONNA L’11 FEBBRAIO

L’11 febbraio 1858 è stato un momento fondamentale per una ragazzina francese di nome Bernadette. Quel giorno ha ricevuto un’ospite dal cielo in un piccolo villaggio incastonato nei Pirenei.La signora del cielo le avrebbe fatto visita altre 18 volte, l’ultima delle quali il 16 luglio 1858. Maria non è apparsa solo l’11 febbraio a Lourdes. Nel 1933 ha iniziato ad apparire anche a Banneux, in Belgio, cominciando il 15 gennaio per finire il 2 marzo. In quasi due mesi, Maria è apparsa otto volte, e ha scelto specificatamente di apparire l’11 febbraio. Sono quasi certo che il Cielo non abbia scelto quel giorno a caso, ma che volesse mostrare il legame tra Lourdes e Banneux. Apparizione, storia e messaggio sono simili.

Aspetto simile

Molti hanno familiarità con l’immagine di Nostra Signora di Lourdes. La grotta di Massabielle (la grotta, Maria e Bernadette) viene replicata in parrocchie, centri di ritiro e santuari di tutto il mondo. La Beata Vergine sembrava indossare un abito bianco con un manto blu.

La prima volta che una persona guarda una statua della Vergine dei Poveri, il nome di Nostra Signora rivelato alla veggente Mariette Beco a Banneux, potrebbe pensare “Non è Nostra Signora di Lourdes?” Mariette disse che la signora indossava un lungo abito bianco e un manto azzurro, e aveva i piedi scalzi con una rosa gialla sopra. Anche nelle apparizioni di Lourdes la Vergine era scalza e sui piedi aveva due rose gialle, e sia la Madonna di Lourdes che quella di Banneux avevano un rosario alla vita. Considerando le similitudini, Maria stava cercando di replicare l’apparizione di Lourdes nella cittadina belga? È possibile.

Storia simile

Chiunque abbia visto il film La Canzone di Bernadette ricorderà il momento in cui Santa Bernadette inizia a scavare a terra per trovare una fonte. Lo ha fatto perché gliel’aveva chiesto Maria. La gente pensava che Bernadette fosse pazza, ma poco dopo che aveva scavato è stata scoperta una sorgente d’acqua, e hanno subito iniziato a verificarsi delle guarigioni. Oggi la stessa fonte a Lourdes è accessibile ai pellegrini, e molti si bagnano nelle piscine, in risposta alla richiesta di Nostra Signora a Bernadette di lavarsi in quell’acqua.

La storia di Banneux è un po’ diversa. La Madonna ha condotto Mariette a una sorgente d’acqua e le ha detto “Metti le mani nell’acqua! Questa fonte è riservata a Me”. Piuttosto che la scoperta di una sorgente ignota alla gente, Maria ha usato una fonte per i suoi scopi, nella fattispecie per ottenere la grazia della guarigione. Come Bernadette si è bagnata nell’acqua miracolosa, Mariette ci ha messo le mani e si è benedetta. Come a Lourdes, a Banneux la Madonna ha usato l’acqua per la guarigione e la grazia.