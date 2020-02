IL CORPO INTATTO DI SANTA BERNADETTE E COSA DISSERO I MEDICI VEDENDOLO

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Dal 3 agosto 1925, il corpo di Santa Bernadette Soubirous è esposto in un reliquiario di cristallo nella cappella del monastero di Saint-Gilard, nella città francese di Nevers, situata in Borgogna, a 260 chilometri da Parigi.L’iscrizione accanto al corpo recita: “Il corpo di Santa Bernadette riposa in questa cappella dal 3 agosto 1925”.

È intatto e “come pietrificato”, come hanno detto i medici forensi e le autorità secolari ed ecclesiastiche in occasione delle esumazioni del 1909, 1919 e 1925. Il volto e le mani si sono scuriti per l’esposizione all’aria, ed erano coperti da un sottile strato di cera. Il corpo è inclinato verso sinistra, nella posizione in cui era stato nella tomba.

Ecco cos’hanno detto i medici responsabili dell’esame del corpo della santa durante le esumazioni.

Prima esumazione

Il 22 settembre 1909, trent’anni dopo il funerale, il cadavere di Santa Bernadette venne esumato per la prima volta. Apparve un corpo intatto, senza segni di decomposizione. I medici Ch. David e A. Jourdan, che realizzarono la prima esumazione, scrissero nel loro rapporto:

“La bara è stata aperta alla presenza del Vescovo di Nevers, del sindaco della città, del suo vice direttore, di alcuni canonici e noi stessi. Non abbiamo notato alcun odore. Il corpo era vestito con l’abito del convento a cui apparteneva Bernadette. L’abito era umido. Solo il volto, le mani e gli avambracci erano scoperti. La testa era inclinata a sinistra. Il viso era bianco opaco. La pelle era attaccata ai muscoli e i muscoli aderivano alle ossa. Le cavità degli occhi erano coperte dalle palpebre. (…) Il naso era dilatato e rimpicciolito. La bocca era leggermente aperta e si poteva vedere che i denti erano ancora in posizione. Le mani, incrociate sul petto, erano perfettamente conservate, come le unghie. Le mani ancora sostenevano un rosario. Si notavano vene sulle braccia. Come le mani, i piedi erano avvizziti e le unghie erano ancora intatte (…). Quando l’abito è stato rimossi e il velo sollevato dalla testa, si poteva vedere tutto il corpo, rigida e tesa in ogni arto. Si è constatato che i capelli, tagliati corti, aderivano. Le orecchie erano in uno stato di perfetta conservazione (…). Lo stomaco era teso come il resto del corpo. Quando è stato colpito ha emesso un suono simle a quello del cartone. Il ginocchio sinistro non era grande come il destro. Le costole sporgevano come i muscoli. Il corpo era così rigido che si poteva girare da un lato e dall’altro (…). Certifichiamo di aver debitamente compilato la presente dichiarazione, che in tutto è veritiera. Nevers, 22 settembre 1909

Drs. Ch. David, A. Jourdan”.