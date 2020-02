11 FEBBRAIO 2013 – 2020. SETTE ANNI DOPO: FRODO E BENEDETTO SULLA VIA DEL VERO AMORE

Non dimenticherò mai la telefonata che ho ricevuto alle 6 del mattino dell’11 febbraio 2013. “Accendi la TV!” mia madre disse: “Il Papa si è dimesso!” Ancora svegliando, mi stropicciai gli occhi e dissi: “Questo è impossibile, devi aver capito male qualcosa.” Ma in effetti (come sempre!) la mamma aveva ragione. O almeno, così sembrava.

Come tutti sappiamo, 17 giorni dopo Papa Benedetto XVI salì su un elicottero, girò intorno alla cupola della Basilica di San Pietro e si avviò sulle colline, lasciandoci sette anni di domande, confusione e frustrante ambiguità che ne sono seguite.

13 giorni dopo, il Collegio dei cardinali ha eletto Jorge Bergoglio per dirigere la chiesa. Negli ultimi sette anni, Bergoglio ha usato il potere della Sede di Roma per minare e distruggere la Tradizione della Chiesa. Dai Dubia del 2016 alla Correzione filiale del 2017 alla testimonianza del 2018 dell’arcivescovo Vigano Viganò, ogni lodevole atto di resistenza contro il male che ha occupato la Santa Sede si è schiantato contro la roccia del silenzio manipolativo, della confusione intenzionale e del controllo autoritario di Bergoglio. Resistergli direttamente si è dimostrato vano e frustrante.

Oggi, in occasione del settimo anniversario delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, vorrei suggerire una strategia più efficace, anche se paradossale. È davvero molto semplice, come molte cose che lo Spirito Santo ispira.

È un invito a prendere fiato, fare un passo indietro e guardare ciò che è proprio di fronte a noi come un fatto certamente sconcertante ma innegabile: la presenza duratura di Benedetto XVI, indossando l’abito bianco papale, che vive all’interno del recinto di Pietro, ancora firmando il suo nome come “Sua Santità Papa Benedetto”, e impartendo la Benedizione Apostolica.

Chiamate questo approccio, se ti piace, “Riconoscete e rallegratevi!”

Rallegratevi del fatto che abbiamo un vero Santo Padre, uno che non è né offensivo né vendicativo, ma umile e silenziosamente fedele. Rallegratevi del fatto che abbiamo un percorso chiaro da seguire, vale a dire la Tradizione della Chiesa, che Benedetto XVI ci ha indicato restaurando la Messa antica e, più recentemente, parlando eloquentemente in difesa della saggezza e bellezza del celibato sacerdotale con il suo nuovo libro, Dal profondo del nostro cuore. Rallegratevi del fatto che, sebbene possiamo avere molte domande e certamente avere ancora una lunga strada da percorrere, “La storia non è nelle mani di poteri oscuri, della fortuna, o solo di scelte umane … il Signore è l’arbitro supremo dello sviluppo della storia”, come Benedetto ci ricorda con fiducia.

Riconoscere Benedetto XVI per chi e che cosa lui veramente è non significa negare il danno reale e continuo causato dall’ambigua apostasia di Bergoglio. Certo non significa iniziare uno scisma. Non dobbiamo fare qualcosa di più che imitare lo stesso Benedetto: impegnarsi di nuovo nella preghiera intercessoria per la Chiesa, confidando che la Parola immutata di Dio si dimostrerà sempre vera se siamo pazienti e crediamo, arrendendoci con fede alla ancora sconosciuto piano di Dio per la sua Chiesa, come fece Maria Immacolata al momento dell’Annunciazione.

La scelta di Benedetto fatta sette anni fa, fraintesa e diffamata da molti, era in effetti anche profetica, anche liberatrice. Profetica nel modo in cui ha ricordato ai vertici della Chiesa che aggrapparsi al potere non dovrebbe essere l’obiettivo finale della vita cristiana. Liberatoria nel modo in cui ha liberato Benedetto nel fare ciò che la Parola di Dio ci dice è l’aspetto più importante della vita di fede: fiducianell’amore del Padre.

La notte del giovedì santo, quando il traditore di Gesù si avvicinò per arrestarlo, molti dei suoi discepoli erano certi che quella fosse l’ora in cui Gesù avrebbe combattuto per la verità. “Vedi, Signore, ecco due spade!” (Lc 22,38). Gesù rispose: “Basta!”. Disse loro di smettere di pensare in termini umani a una realtà divina – li invitò a imparare la via della fiducia.

Dal punto di vista umano, Gesù si è consegnato al potere degli uomini malvagi che intendevano distruggere il tempio; ma, visto da una prospettiva divina, quello che stava veramente facendo era consegnarsi nelle mani dell’Amore di suo Padre. Allo stesso modo, l’11 febbraio 2013, Benedetto XVI ha invitato i cristiani a smettere di pensare in termini umani alla crisi senza precedenti della Chiesa. La sua scelta di abbandonare la Chiesa nelle mani dei “lupi” non ha senso se pensiamo all’autorità della Chiesa come ricerca umana del potere. Ma ciò che Benedetto ha fatto e continua a fare è affidare la Chiesa alla cura dell’Amore del Padre. Piuttosto che attaccare le porte di Mordor, Benedetto ha scelto la strada intrapresa da Frodo Baggins: umile sacrificio di sé che confida – impossibilmente – che solo la misericordiosa Provvidenza di Dio può condurci alla vittoria.

Nel romanzo classico di J.R.R. Tolkien, i generali di Gondor derisero il piano di inviare un piccolo hobbit nel cuore della roccaforte del nemico, ma alla fine Frodo riuscì dove tutti gli altri erano destinati a fallire. La genialità di Tolkien rivela la bellezza del Vangelo: vinceremo soltanto diventando bambini piccoli. *

Questo è quello che ha fatto Benedetto XVI sette anni fa proprio oggi: ha scelto di diventare come un bambino, credendo che questo fosse l’unico modo efficace per guidarci attraverso l’oscurità travolgente verso una nuova primavera per la Chiesa, il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria predetto a Fatima.

Se stai ancora dicendo: “Ridicolo!” – annuisco in accordo con te: è veramente ridicolo! È ridicolo come il racconto di un bambino che salva il mondo, ridicolo come il racconto di Gesù che dice a Pietro che anche lui potrebbe camminare sull’acqua, ridicolo come la storia che il Messia doveva soffrire per rivelarsi come il vero Re e Signore. Forse, caro amico, non hai mai notato quanto sia veramente ridicolo il Vangelo.

La vera Chiesa sta vivendo il ridicolo Vangelo proprio ora più che mai, guidata dal suo fedele Santo Padre Papa Benedetto XVI. È il grande difensore della Tradizione della Chiesa ai nostri giorni e ricordiamo che la parola traditio significa letteralmente “consegnare”. Sette anni fa proprio oggi, Benedetto XVI ha consegnato se stesso e l’intera Chiesa nelle mani dell’Amore del Padre, e possiamo giustamente concludere che siamo ancora nelle stesse mani amorevoli. Una volta che lo riconosciamo, possiamo davvero rallegrarci!

* Sono in debito con Antonio Socci per l’intuizione che collega Il Signore degli Anelli di Tolkien alla situazione attuale della Chiesa, come contenuto nella conclusione del suo ultimo libro, Il Dio Mercato, La Chiesa, e L’Anticristo (Rizzoli, 2019) .

Giuseppe Pellegrino @pellegrino2020