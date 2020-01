BENEDETTO XVI ALL’EX MINISTRO DEGLI INTERNI SPAGNOLO:«Il diavolo vuole distruggere la Spagna»

( InfoCatólica ) Jorge Fernández Díaz, ex ministro degli interni della Spagna, è stato ricevuto da Benedetto XVI in un incontro privato di 55 minuti nella sua residenza Mater Ecclesiae del Vaticano.

Nel video seguente puoi vedere, dal nono al quindicesimo minuto, la storia che fa di quella visita a Papa Emerito:

L’ex ministro degli interni del governo presieduto da Mariano Rajoy afferma che è la prima volta che racconta pubblicamente il suo incontro con Benedetto XVI. Parlarono tra l’altro delle visite che fece in Spagna come papa regnante. Quindi don Jorge disse a papa Emerito come era la situazione in Spagna, con il problema della Catalogna, e lo pregò di pregare per la nazione spagnola. Poi « mi ha interrotto con tutta dolcezza e mi ha letteralmente detto quanto segue:” Il diavolo vuole distruggere la Spagna” ». Mentre Fernández Díaz era scioccato, Benedetto XVI ha spiegato che “il diavolo attacca il meglio ed è per questo che attacca la Spagna e vuole distruggere la Spagna”.

Ha poi continuato a raccogliere le parole di Papa Emerito: ” Il diavolo sa cosa ha fatto la Spagna nel corso della sua storia : l’evangelizzazione dell’America, il ruolo della Spagna durante la Controriforma, la persecuzione religiosa negli anni trenta del secolo scorso”

Vedendo che l’ex ministro era ancora scioccato, Benedetto XVI ha aggiunto:

«Abbi fiducia, i nemici di Dio e della Chiesa fanno molto rumore e sono molto presenti nei media, ma senza uscire dai media e senza fare rumore ci sono molte persone che pregano. E quella preghiera è molto potente .

Papa Emerito ha continuato a parlare: