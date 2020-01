DAL PROFONDO DEI NOSTRI CUORI : PARLA PADRE GEORG GÄNSWEIN…

l segretario privato del papa in pensione, l’arcivescovo Georg Gänswein, ha negato al “Tagespost” che Papa Francesco avrebbe dovuto intervenire personalmente nella presentazione e pubblicazione del libro del cardinale Robert Sarah sul celibato. L’autore italiano Antonio Socci ha detto mercoledì sulla sua pagina Facebook, citando “fonti credibili in Vaticano” che Francesco aveva personalmente chiamato vino d’oca e “con rabbia” gli ordinò che il nome di Benedetto XVI. deve essere rimosso dalla prima pagina del libro di Sarah “Dal profondo dei nostri cuori”.

Secondo Socci, il papa ha ordinato una completa e completa negazione della paternità del papa in pensione. L’arcivescovo Gänswein ha detto a questo giornale che questo era “fittizio” e “tutto era una bugia” che papa Francesco non aveva detto “nulla” sul libro sul celibato quando lo aveva incontrato durante la settimana.

La “vendetta sudamericana”

Socci scrisse inoltre che Benedetto XVI. la soluzione di compromesso era stata trovata per rendere l’emerito Papa come coautore della frase “Con un contributo di Benedetto XVI”, perché Joseph Ratzinger voleva proteggere il suo segretario privato dalla “vendetta sudamericana”. Ciò nega anche il vino d’oca.

Nel frattempo, il libro è stato pubblicato mercoledì in francese con la linea dell’autore immutata a causa dei vincoli temporali, ma dovrebbe mostrare la dicitura “Con un contributo di Benedetto XVI”. Sulla copertina dell’edizione italiana e tedesca. Secondo i media, l’editore americano Ignatius Press, che pubblica il libro in inglese, rifiuta ancora di cambiare la linea dell’autore.

Secondo il racconto di Gänswein, il processo tra il monastero, che funge da piccola residenza per il papa in pensione, e Santa Marta o il caporedattore di tutti i media vaticani, Andrea Tornielli, avveniva come segue: lunedì pomeriggio, lui e Benedetto XVI. l’edizione francese del libro ha ricevuto e visto per la prima volta. Domenica, “Le Figaro” ha pubblicato un rapporto preliminare di tre pagine sul libro del celibato, che ha dato ai commentatori negli Stati Uniti e successivamente in Europa l’impressione che Benedetto e il cardinale Sarah avessero un libro “Le quattro mani” o “I due”. Firme “emesse per dissuadere Papa Francesco dai piani per introdurre l’ordinazione di” viri probati “su raccomandazione del Sinodo dell’Amazzonia e per allentare la rigida regola del celibato.

“Benedetto non ha mai visto la copertina”

Quindi, secondo Gänswein, si rivolse a Tornielli e concordò il seguente regolamento linguistico, che fu poi adottato da tutti i media vaticani. Primo: Benedetto XVI. non ha scritto un “Libro delle quattro mani” con il cardinale Robert Sarah. In secondo luogo, il papa emerito non ha visto né approvato la prima pagina del libro, che si dice sia stato scritto a quattro mani. Terzo: Benedetto XVI. ha scritto un post sul sacerdozio mesi fa e il cardinale Sarah ha chiesto di leggerlo. Il papa emerito alla fine lasciò questo contributo a Sarah sapendo che stava scrivendo un libro sul sacerdozio. Quarto: è ovvio che (quando viene presentato il libro) si tratta di un’operazione editoriale e mediatica con cui Benedetto XVI.

Secondo Gänswein, anche questo accordo è fattuale. Come avrebbero mostrato le tre lettere di Ratzinger rese pubbliche da Sarah ai prefetti della Congregazione per il culto, il papa emerito si preoccupava sempre del proprio contributo in questa corrispondenza. Non aveva mai visto la copertina del libro prima di lunedì, né aveva firmato un contratto con l’editore francese Fayard come autore. Contrariamente a quanto sostiene l’editore presso l’editore francese, Sarah confidante Nicolas Diat, non ha mai visto le bandiere stampate dell’intero libro. Anche Benedikt non è stato coautore della presentazione e del riassunto alla fine del libro, anche se l’editore francese aveva disegnato entrambi i nomi di Sarah e Benedikt.

Secondo Gänswein, il modo in cui il libro è stato presentato con la paternità congiunta di Benedetto e Sarah era un malinteso, e il cardinale Sarah non voleva negare la buona volontà. Secondo Gänswein, dopo la pubblicazione del libro e la forma in cui è stato presentato, non vi è stato alcun discorso al papa emerito in solidarietà con Francesco.

https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/Zoelibats-Buch-Wie-es-wirklich-lief;art4874,204729