DAL PROFONDO DEL NOSTRO CUORE …LIBRO SCRITTO A QUATTRO MANI : BENEDETTO XVI E ROBERT CARDINALE SARAH…2parte

TRA FEDE E NATURA

In una celebre lettera indirizzata al vescovo dona- tista Massimino, sant’Agostino annuncia il proposito di pubblicare la loro corrispondenza. «Che potrò fare, fratello – chiede –, se non leggere al popolo cattolico le nostre lettere […], perché possa essere più istruito?»3. Così, abbiamo deciso di seguire l’esempio del vescovo di Ippona.

Ci siamo incontrati in questi ultimi mesi, mentre il mondo rimbombava del frastuono provocato da uno strano sinodo dei media che aveva preso il sopravvento sul Sinodo reale. Ci siamo confidati le nostre idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e me- ditato in silenzio. Ogni nostro incontro ci ha reciprocamente confortati e pacificati. Sviluppate attraverso sentieri differenti, le nostre riflessioni ci hanno quindi portato a scambiarci alcune lettere. La prossimità delle nostre preoccupazioni e la convergenza delle nostre conclusioni hanno fatto sì che, sull’esempio di sant’Agostino, prendessimo la decisione di mettere a disposizione di tutti i fedeli il…