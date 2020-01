PRETE apertamente omosessuale DICHIARA che Papa Francesco HA AFFERMATO LA SUA OMOSESSUALITÀ durante una conversazione telefonica…

Doug Mainwaring

3 gennaio 2020 (LifeSiteNews) – Un prete gay “uscito allo scoperto ” che rifiuta l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità ha condiviso la sua reazione personale a una telefonata che sostiene di aver ricevuto da Papa Francesco in cui il Pontefice lo avrebbe affermato come un prete omosessuale.

In un articolo pubblicato dal New Ways Ministry – un’organizzazione cattolica pro-LGBT che è stata condannata dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti – il sacerdote apertamente omosessuale ha anche spiegato perché alla fine ha scelto di rendere pubblica la telefonata.

Fr. James Alison, un ex domenicano di 60 anni, ha rivelato di essere il famoso teologo / sacerdote gay che ha ricevuto una chiamata da Papa Francesco nel 2017, come raccontato nel controverso libro di Frédéric Martel, Nell’armadio del Vaticano: potere, omosessualità , Ipocrisia.

Ho mantenuto il segreto della telefonata per oltre due anni”, ha spiegato Alison. “Ne ho condiviso la conoscenza, ovviamente, con un piccolo gruppo di amici, chiedendo loro di tenerlo per sé. Avevo promesso al Santo Padre un’estrema discrezione e non volevo ricevere più odio di quanto stessi già ricevendo. ”

Alison ha detto che la chiamata lo ha determinato a continuare come sacerdote, nonostante la Congregazione per la sentenza del clero gli abbia ordinato di non insegnare, predicare o celebrare i sacramenti.

Quindi cosa è cambiato per farmi sentire il diritto di far conoscere più ampiamente la chiamata? Il fattore chiave è stato qualcosa che il mio ex maestro dei novizi, il vescovo che aveva portato la mia lettera al Santo Padre e lo aveva supplicato di risolvere la mia situazione, mi ha detto a maggio 2019.

“Il Santo Padre gli disse che mi aveva chiamato, descrivendogli la conversazione con le stesse parole che avevo riportato. Francesco aveva così deliberatamente creato un testimone di ciò che aveva fatto. Mi ci è voluto un po ‘di tempo , ma è stato questo sviluppo che alla fine ha superato qualsiasi scrupolo ed ho voluto rendere pubblica la questione.”

A quel punto era anche chiara la reazione di Francesco al libro di Frederic Martel sui sacerdoti gay in Vaticano e del fatto che lo stesso libro aveva tolto gran parte del vento dalle vele degli omofobi chiusi che si opponevano a lui, che non aveva bisogno di protezione ! Questo e la libertà con cui si stava organizzando il Sinodo dell’Amazzonia, mi convinsero che non gli avrei fatto del male.

Alison ha reso pubblica la sua storia per la prima volta quando ha scritto un articolo per The Tablet a settembre 2019.

“Immagino che la storia sia iniziata nel 1994, quando, da sei anni prete, mi era diventato chiaro che non potevo più fingere che ci fosse qualcosa di sbagliato nell’amore tra persone dello stesso sesso”, ha scritto Alison.

“Il ragazzo spaventato che aveva accettato la linea ufficiale di essere portatore di qualcosa di oggettivamente disordinato e che quindi il celibato era un obbligo, stava finalmente crescendo”, ha affermato.

Alison suggerisce il pentimento non per il comportamento omosessuale, ma per l’obbedienza all’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità.

L’ex domenicano ritiene che la Chiesa cattolica abbia mentito a coloro che hanno attratto omosessuali sulla natura disordinata del comportamento omosessuale.

“Qualsiasi voto o promessa fatta quando una parte ha mentito all’altra sono nulli”, ha dichiarato. “E in questo caso, l’autorità della chiesa mi aveva mentito, come ha fatto con molti altri, in relazione a chi siamo”.

“Mentre individui come me possono pentirsi dei modi in cui abbiamo permesso a quella menzogna di formare le nostre anime, le congregazioni romane non hanno la capacità di discutere o rettificare la loro falsità”, ha detto.

Genesi della telefonata di Papa Francesco

Il catalizzatore della telefonata del Papa fu una discussione che l’ex maestro dei novizi di Alison – ora vescovo – ebbe con papa Francesco.

Quando Alison disse al suo ex maestro novizio domenicano che il Vaticano lo aveva rimosso dal ministero, la sua risposta fu: “Assurdo. Sono le persone come te di cui hanno bisogno in questo momento … Chiederò un incontro privato e gli chiederò di risolverlo. ”

Diciotto mesi dopo, il vescovo presentò a papa Francesco una lettera scritta da Alison in cui chiedeva che la sua situazione fosse resa regolare, “non come un favore personale per me, ma come parte dell’apertura di più ampie possibilità ministeriali nella Chiesa per le persone LGBT , di parlare, predicare, evangelizzare in prima persona. ”

Alison ha detto che l’inaspettata chiamata è arrivata domenica 2 luglio 2017, alle 15:00 circa. Papa Francesco gli disse:

Voglio che cammini con profonda libertà interiore, seguendo lo Spirito di Gesù. E ti do il potere delle chiavi. Capisci? Ti do il potere delle chiavi.

Dalla sua conversazione con Papa Francesco, Alison concluse che aveva ribaltato la Congregazione per il giudizio del Clero contro di lui.

Cosa significa questa straordinaria misericordia per me e potrebbe significare per gli altri? Per lo meno, che la fonte dell’ordine canonico non considerava vincolante la sentenza della sua Congregazione, dal momento che mi trattava chiaramente come un sacerdote, dandomi la giurisdizione universale per ascoltare le Confessioni.

Ha poi continuato a estrapolare un significato più ampio per tutti i preti omosessuali che vivono “doppie vite:”

E che dire di tanti altri più meritevoli di me? Che dire di un Giubileo dell’onestà per i sacerdoti, inaugurato con un’amnistia per le doppie vite che non sono né abusive né criminali?

E non solo per gli attuali sacerdoti, ma per i seminari, dove sente che i giovani dello stesso sesso attratti dai giovani che discernono le loro vocazioni sono mentiti sulla natura peccaminosa dell’omosessualità attiva. Propone:

Una responsabilità pubblica verso l’onestà, in particolare dei formatori, come principale fattore di formazione?

Più specificamente, suggerisce che ai vescovi vengano dati cinque anni “per imparare a superare la loro incapacità di discernere e negoziare” con sacerdoti omosessuali.

Alison crede che oggi non ci sia una vera “crisi delle vocazioni” nella chiesa, e che invece ci sia una “crisi di discernimento” da parte dei vescovi “che si sono chiusi in un sistema di mendacità auto-rafforzante e hanno gettato via la chiave” per quanto riguarda pastorizia e formazione di sacerdoti che potrebbero vivere una vita omosessuale.

Grazie a ciò che vede chiaramente come la sua telefonata che afferma l’omosessualità da parte di Papa Francesco, Alison prevede enormi cambiamenti nella Chiesa cattolica e meraviglie:

Papa Francesco ha parlato di questo cambiamento di epoca piuttosto che di epoca di cambiamento. Quale sarà la forma del ministero nella Chiesa che sta nascendo?

Alison attualmente vive a Madrid, in Spagna, e continua a definirsi sacerdote, teologo, conferenziere e predicatore.

Fonte https://www.lifesitenews.com/news/openly-gay-priest-claims-pope-francis-affirmed-his-homosexuality-in-private-phone-call?fbclid=IwAR3fDYJWuwit4Sp1eNdRL071BbguByc3SsAeNrnohgjW5BHhXGMMYNS2-6c

Traduzione di questo blog