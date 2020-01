CARDINALE BURKE: IL PATTO GLOBALE DEL VATICANO PER IL “NUOVO UMANESIMO” PROMUOVE UN UNICO GOVERNO MONDIALE E SI OPPONE ALLA SIGNORIA DI CRISTO.

LA CROSSE, Wisconsin, 3 gennaio 2020 ( LifeSiteNews ) – Il cardinale Raymond Burke chiede ai fedeli cattolici di “alzarsi e dare testimonianza della verità” della regalità di Gesù Cristo di fronte all’ascesa dell’Islam e alla spinta del Vaticano per un “patto globale” che, secondo le parole di Papa Francesco, “creerà un nuovo umanesimo”.

Il cardinale, patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta e prefetto emerito della corte suprema del Vaticano (nota come Segnatura apostolica), è stato intervistato da The Wanderer in una vasta conversazione pubblicata il 26 dicembre per commentare il fatto che Papa Francesco ospiterà un evento in Vaticano nel maggio 2020 con il tema “Reinventare l’Alleanza educativa globale”.

L’intervistatore fece la seguente domanda: “Nel lanciare l’iniziativa, il Santo Padre disse: ‘È necessario un patto educativo globale per educarci nella solidarietà universale e in un nuovo umanesimo’. Qual è l’impulso dietro questo incontro e cosa è probabile che si realizzi? Sembra un evento per promuovere un governo mondiale. “

Burke rispose: “Lo è. Tutte queste cose sono connesse. Con la diffusione dell’Islam, specialmente in Europa ma anche negli Stati Uniti, c’è uno sforzo per smorzare la coscienza delle persone sulla regalità di Nostro Signore Gesù Cristo come è proclamata nel Vangelo. Questa è un’area in cui i fedeli devono in particolare alzarsi e dare testimonianza della verità ”.

“Comprendo che ci sono altre iniziative che stanno tentando di insegnare il documento di Abu Dhabi nelle scuole. Questo è preoccupante. È simile a quello che è successo in tutta l’educazione sessuale nelle ultime generazioni ”, ha aggiunto.

È stato a settembre che Papa Francesco ha annunciato che ospiterà nel 2020 un’iniziativa per un “patto globale” per “creare un nuovo umanesimo”.

Secondo una dichiarazione vaticana rilasciata a quel tempo, il Papa ha invitato rappresentanti delle principali religioni, organizzazioni internazionali e varie istituzioni umanitarie, nonché figure chiave del mondo della politica, dell’economia e del mondo accademico e importanti atleti, scienziati e sociologi a firmare un “Patto globale sull’istruzione” in modo da “trasmettere alle giovani generazioni una casa comune unita e fraterna”.

“Questo”, ha affermato il Papa in un videomessaggio per lanciare l’iniziativa, “si tradurrà in uomini e donne che sono aperti, responsabili, preparati ad ascoltare, dialogare e riflettere con gli altri e in grado di intrecciare relazioni con le famiglie, tra generazioni, e con la società civile, e quindi per creare un nuovo umanesimo “.

Citando uno dei detti preferiti di Hillary Clinton, ” Ci vuole un villaggio per crescere un bambino “, Papa Francesco ha affermato la necessità di creare un “villaggio educativo”, in cui “tutte le persone, in base ai rispettivi ruoli, condividono il compito di formare un rete di relazioni umane aperte. “

Il Papa ha continuato nel suo messaggio che per raggiungere questi “obiettivi globali” come “villaggio educativo” dobbiamo “avere il coraggio di mettere al centro la persona umana”.

Commentando questo, Madre Miriam, fondatrice della comunità religiosa Daughters of Mary, Mother of Israel’s Hope, ha dichiarato il 16 settembre 2019, podcast, che un villaggio così educativo “distruggerebbe una volta per tutte la famiglia e la razza umana.”

“Il Papa ha affermato che per raggiungere questi obiettivi globali come il villaggio educativo, dobbiamo” avere il coraggio di porre al centro la persona umana “. Non è quello che c’è di sbagliato nel nostro mondo oggi? Invece di porre Cristo al centro, mettiamo l’uomo al centro “, ha detto.

“Alcune di queste parole suonano molto bene. E il demone appare come un “angelo di luce”. Sto dicendo che il Papa è demoniaco? No. Sto dicendo che ciò che propone è demoniaco “, ha aggiunto altrove nel suo podcast.

È stato anche durante l’annuncio del “patto globale” da parte del Papa che ha fatto riferimento al “Documento sulla fraternità umana e la pace nel mondo per vivere insieme” che ha firmato con il Grand Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi nel febbraio 2019. L’Abu Il documento di Dhabi ha suscitato polemiche per aver affermato, tra le altre cose, che la “diversità delle religioni” è “voluta da Dio”.

Nella sua intervista con The Wanderer, il cardinale Burke ha criticato l’idea di un governo mondiale.

“L’idea di un governo mondiale è fondamentalmente lo stesso fenomeno che è stato mostrato dai costruttori della Torre di Babele che presumevano esercitare il potere di Dio sulla terra per unire il cielo con la terra, il che è semplicemente errato”, ha detto.

“Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è una conversione religiosa, in altre parole, un forte insegnamento e pratica della fede in Dio e obbedienza all’ordine con cui ci ha creati”, ha aggiunto.