NATALE : LA PREGHIERA DI SAN GIOVANNI XXIII DA RECITARE DAVANTI AL PRESEPE

Il presepe è il luogo dove, il giorno di Natale, dobbiamo proclamare la nostra fede nel Dio d’Amore, un Dio che ha voluto diventare Uno di noi per darci la Salvezza. In questo 25 dicembre, recitiamo questa bella preghiera per la Natività del Signore davanti al presepe: “O dolce bambino di Betlemme” di San Giovanni XXIII (1881-1963), che fu Papa dal ’58 al ’63.

O dolce bambino di Betlemme,

concedici la comunione profonda di tutta la nostra anima

col profondo mistero del Natale.

Metti nel cuore di tutti gli uomini questa pace

che talvolta cercano così intensamente,

ma che solo Tu puoi dare loro.

Aiutali a conoscersi meglio

e a vivere fraternamente come figli dello stesso Padre.

Mostra loro la Tua bellezza,

la Tua santità, la Tua purezza.

Risveglia nei loro cuori

l’amore e la gratitudine per la Tua infinita bontà.

Uniscili tutti nella Tua carità

e dacci la Tua pace celeste.

Amen