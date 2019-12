DEVOZIONE DELLA CORONA DELLE SANTA PIAGHE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO…SERVA DI DIO SUOR MARIA MARTA CHAMBON

l’amorevolezza del Signore, fino a spingerlo a rivelare i segreti d’amore del suo divin Cuore ad una figlia dell’Ordine: Margherita Maria Alacoque. Ma la generosità di Dio non ha limiti e quando trova cuori umili, continua a riversare in essi le sue più elette grazie. Farne l’elenco, anche sommario, non è cosa facile.

La figura che oggi vogliamo mettere in rilievo è Sr Maria Marta Chambon. Nacque nel 1841, in una famiglia povera di un villaggio presso Chambery. Fin dalla fanciullezza fu favorita dalle visita del Bambino Gesù, che scorgeva visibilmente e le divenne compagno inseparabile nel lavoro della campagna, rendendola felice, tanto che dirà in seguito:

“Avevo il Paradiso nel cuore!”

A 21 anni entrò nel Monastero della Visitazione di Chambery e nulla all’esterno rivelava il suo contatto con Gesù Cristo. Giovane di intelligenza mediocre, i suoi sentimenti poterono elevarsi soltanto sotto l’influsso dello Spirito divino. Quando chiedeva a Gesù di toglierle certi piccoli difetti, Egli rispondeva:

“Non te li toglierò mai, essi sono il velo che nasconde i miei doni”.

Tuttavia, la sua fisionomia morale bellissima che, giorno per giorno si andava perfezionando, non sfuggiva allo sguardo delle sue superiore. Nel 1866, due anni dopo la professione religiosa, Maria Marta cominciò a essere favorita di frequenti visite di Ns. Signore, della Vergine, degli spiriti celesti e delle anime del purgatorio. Gesù crocifisso si offre, al suo sguardo, ferito nelle sue sacre membra confitte in croce, affinché lo contempli e si associ ai dolori della sua passione e le dice

”Non distogliere mai gli occhi da questo libro, dal quale imparerai più che tutti i più grandi sapienti”.

In una delle visioni successive le affida la missione di rinnovare nella Chiesa il ricordo della sua Passione:

“ Ti ho scelta per diffondere la devozione alle mie sante Piaghe”.

Dopo questo incarico le rivela in vari modi l’efficacia di essa.

“I carnefici, trapassando il mio costato, le mie mani, i miei piedi, hanno aperto fonti da cui sgorgano eternamente le acque della misericordia……. Offrimi le tue azioni unite alle mie Sante Piaghe, nulla può renderle più gradite ai miei occhi………. in esse ci sono ricchezze incomprensibili. ….Dalle mie Piaghe escono fiumi di santità… È necessario che tu svolga bene la tua missione: offrire le mie Piaghe al mio eterno Padre, perché da esse deve venire il trionfo della Chiesa”.

Anche la Vergine insegna alla felice privilegiata come debba compiere questo esercizio, dicedole:

“Figlia mia, la prima volta che contemplai le Piaghe del mio amato Figlio, fu quando deposero il suo santissimo Corpo fra mie braccia: guardai i suoi divini piedi, di lì passai al suo cuore. Vidi quella grande apertura…. fu la pena più profonda al mio cuore di madre. Contemplai le sue mani e la corona di spine… Questa fu la mia passione, la mia! Sette spade tengo nel mio cuore e per mezzo di me si devono onorare le piaghe del mio divin Figlio”.

Le promesse fatte dal Signore a quanti onorano le sue Piaghe sono state così riassunte:

Io accorderò tutto ciò che mi si domanda con l’invocazione delle mie Sante Piaghe

Le grazie che ricevete con queste invocazioni sono grazie di fuoco; vengono dal cielo e ritornano al cielo.

Quando soffrite portate le vostre pene nelle mie Piaghe, saranno addolcite.

Ripetete spesso accanto agli ammalati: Gesù mio perdono…questa preghiera solleverà l’anima e il corpo

L’invocazione alle mie piaghe fa scendere le grazie dal cielo e vi fa salire le anime del Purgatorio.

Il peccatore che dirà: Eterno Padre ti offro…otterrà la conversione.

Figlia mia, se immergi le tue azioni nelle mie Sante Piaghe, acquisteranno valore; le azioni ricoperte dal mio Sangue soddisfano il mio Cuore.

Sr Maria Marta visse santamente immersa con gioia nell’ombra della vita comune, nascosta in Cristo, ma la sua vita, quale seme sepolto nella terra, produsse frutto: la devozione delle sante Piaghe, da lei promossa, germogliava nei cuori.

Il 21 marzo 1907, alle ore 20, il Signore riceveva nella ferita del suo sacro costato le sua confidente, apostola delle sue Piaghe.

Il profeta Isaia aveva scritto:

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”(53,5)…

parole che S. Pietro riprenderà nella prima lettera ai Cristiani.

Rivelazione privata, è vero, ma in piena consonanza alla Parola di Dio.

La Congregazione della Dottrina della Fede, con Decreto del 25 – 3 – 1999, ha concesso di venerare la Passione di Cristo con queste invocazioni.

Insieme a tanti santi è bello dire:

“Gesù, le tue piaghe sono i miei meriti”.

CORONA DELLE SANTE PIAGHE

di nostro Signore Gesù Cristo

(o della Misericordia)