SAN GIOVANNI DAMASCENO

Giovanni Mansur nacque a Damasco (per questo è detto “il damasceno”) attorno al 675. È santo (festa: 6.5), dottore della Chiesa e padre della chiesa greca.

Nella seconda metà del VII secolo, Siria e Palestina erano sotto la dominazione araba. La famiglia di Giovanni ricopriva alte cariche nel governo della città, retta da un Califfo (una sorta di prefetto arabo), di cui Giovanni, giovane colto e brillante, divenne consigliere e amico. In virtù della sua amicizia con il Califfo venne nominato Gran Visir di Damasco.

In quegli anni, da Costantinopoli, l’Imperatore d’Oriente Leone III decretò l’iconoclastia, cioè la dissennata e sacrilega distruzione delle immagini sacre. Da Roma, si levò a combatterla il Papa Gregorio II. Entrato nel monastero di San Saba, presso Gerusalemme (725), Giovanni prese energicamente la difesa delle immagini di culto nel dibattito iconoclasta (Discorsi per le immagini sacre) e si distinse nella predicazione contro le eresie e l’islamismo.

Ebbe una grande devozione per la Madonna alla quale dedicò inni, omelie e trattati teologici. Nelle sue opere, si confermò esegeta coltissimo, critico sicuro, apologeta efficace, teologo illuminato, tanto da meritarsi il titolo di “San Tommaso dell’Oriente”.

Compilò numerose raccolte di testi dei padri della Chiesa, la più importante delle quali è la Fons Cognitionis, testo fondamentale della chiesa orientale.

Morì a Gerusalemme il 4 dicembre 749.

Nel 1890, Leone XIII lo ha dichiarato dottore della Chiesa.

FONTE : profezieterzomillennio