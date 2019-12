RELAZIONI OMOSESSUALI E SESSO FUORI DAL MATRIMONIO SIANO LECITI, LO CHIEDONO I VESCOVI TEDESCHI. CONTINUA L’EFFETTO “GLI AMORI DI LETIZIA” (amoris laetitia)… #ApocalisseSIA !!!

Di Carlos Esteban |

Percorso sinodale o via d’uscita dalla Chiesa? Diversi vescovi tedeschi propongono già che le relazioni omosessuali e il sesso al di fuori del matrimonio siano considerati leciti.

L’omosessualità è una “forma normale di orientamento sessuale” che “non può essere cambiata o cambiata”, quindi sarebbe necessario studiare se ha senso mantenere l’illegalità delle pratiche omosessuali. È la proposta dei vescovi di Berlino (Heiner Koch), Osnabrück (Franz-Josef Bode), Görlitz (Wolfgang Ipolt), Magonza (Peter Kohlgraf) e diversi vescovi ausiliari dopo un incontro nel corso del “percorso sinodale” intrapreso dalla Chiesa tedesca

Questi stessi prelati chiedono anche che cessino di essere considerati peccato o “declassano” la contraccezione, il bullismo, il cosiddetto “cambio di sesso” e altre pratiche difese dalla cultura secolare, secondo un comunicato stampa.

Non possono affermare, dopo l’approvazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, continuare a considerare il “peccato grave” i rapporti sessuali delle coppie divorziate con i successivi coniugi civili.

Le relazioni omosessuali, tradizionalmente indicate come “peccato di sodomia”, non sono solo sempre, nella dottrina tradizionale immutabile sin dall’inizio, un peccato grave, ma precedono notevolmente il cristianesimo a tale riguardo. In effetti, l’Antico Testamento li classifica tra le cinque categorie di “peccati che gridano l’ira di Yahweh”. Un cambiamento di quella natura non potrebbe in alcun modo impersonare uno “sviluppo della dottrina”, che non può mai contraddire o cambiare una dottrina consolidata precedente, ma semplicemente espandersi e perfezionarla.

FONTE infovaticana