CONOSCETE LE “STAZIONI DELL’AVVENTO”?

Questi 7 eventi dell’Antico Testamento ci preparano alla realizzazione del tempo nell’Incarnazione

agnificat, l’ausilio all’adorazione facile e tascabile, ha anche un’utile app per l’Avvento, e una delle sue risorse è costituita dalle “Stazioni dell’Avvento”.

Si tratta di riflessioni che fanno percorrere i sette stadi della preparazione di Dio in vista della Venuta di Cristo con letture dell’Antico Testamento legate alla realizzazione neotestamentaria.

Eccole:

I Stazione: La creazione di Adamo ed Eva, che collega a un brano dell’Apocalisse.

II Stazione: La promessa di un figlio ad Abramo e Sara, che collega a un brano della Lettera ai Romani.

III Stazione: L’annuncio dell’angelo a Manoah e sua moglie, che collega a un brano del Vangelo di Luca.

IV Stazione: Il destino di Betlemme rivelato a Rut e Boaz, che collega a un brano del Vangelo di Matteo.

V Stazione: Il canto di lode di Anna ed Elkana, che collega a un brano del Vangelo di Luca.

VI Stazione: La promessa di Davide a Betsabea, che collega a un brano della Lettera agli Ebrei.

VII Stazione: L’Immacolata Concezione e la fedeltà di Israele nei genitori di Maria, che collega a un brano tratto dalla Prima Lettera di Pietro.

Magnificat offre quello di cui abbiamo bisogno per un sostegno quotidiano alla preghiera, e questa app è un’ottima risorsa per fare ciò che serve per prepararsi alla venuta di Cristo – a Natale e alla fine dei tempi.

L’app comprende le letture della Messa del giorno e preghiere del mattino e della sera modificate tratte dalla Liturgia delle Ore.

C’è anche una breve riflessione per la giornata scritta da uno degli autori principali di Magnificat.

Oltre alle “Stazioni dell’Avvento”, c’è anche una serie di contenuti extra molto interessanti. Uno dei miei preferiti è l’Annuncio della Solennità della Natività del Signore tratto dal Martirologio Romano. Questa breve lettura inizia con la creazione, e con linguaggio formale elenca molti degli eventi principali avvenuti nel corso della storia in preparazione a quella prima notte di Natale.

“… nel quarantaduesimo anno del regno di Cesare Ottaviano Augusto, quando tutto il mondo era in pace…”

Come breve lettura prima di rendere grazie per il pasto della vigilia di Natale vi farà sicuramente venire i brividi. Sentir parlare del contesto storico della nascita di Dio come uomo non potrà che preparare il vostro cuore alla nascita del Salvatore.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/11/23/le-stazioni-dellavvento/

Kathleen Hattrup | Nov 23, 2019