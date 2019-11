LA NUOVA PREGHIERA DI BENEDETTO XVI – “Signore, aiutaci in quest’ora a essere veramente cattolici e a rimanere nella grande verità, nel tuo Dio, e così vivere e morire “.

Il vescovo di Eisenstadt Ägidius Zsifkovics descrive la preghiera di Benedetto nella sua prefazione all’Annuario del Burgenland come teologicamente scaltra e toccante per l’uomo. Nella foto a sinistra di Benedetto il portavoce della stampa della diocesi di Eisenstadt, Dominik Orieschnig. Foto: Rupprecht

Benedetto XVI vede la fede oggi “minacciata da riduzioni che la sottopongono agli standard del mondo e quindi assumono le sue dimensioni”. In una preghiera scritta dal papa emerito in occasione del sessantesimo compleanno della diocesi di Eisenstadt nell’Austria orientale, si dice letteralmente:

Successivamente scrive Benedetto XVI. Nel testo pubblicato nell’Annuario 2020 del Burgenland questa settimana: “Dacci sempre generosi vescovi che ci condurranno all’unità con la fede e con i santi di tutti i tempi e ci mostreranno che siamo così i ministri della riconciliazione …”.

Benedetto XVI. sulla distruzione della monarchia asburgica: “lacerato e fatto a pezzi”

Papa Benedetto nel suo testo tocca anche il tema del crollo della monarchia asburgica un secolo fa: “Alla fine della prima guerra mondiale, la grande area dell’antica Austria, che ha molti popoli collegati, fu lacerata e fatta a pezzi”. Con riferimento al destino del Burgenland, che fino a un secolo fa apparteneva alla metà ungherese della monarchia del KuK, continua: “La nostra patria si trovava esattamente dove si trovavano le crepe ora. Quindi la nostra diocesi è lentamente cresciuta insieme da singoli pezzi a una nuova unità. La sua missione è quindi quella di riunire le diverse lingue e la diversa storia in un’unità interiore “.

La diocesi celebra il suo 60 ° anniversario l’anno prossimo

La diocesi di Eisenstadt, geograficamente congruente con il Burgenland, celebra il suo 60° anniversario l’anno prossimo. Il vescovo della diocesi di Eisenstadt, Ägidius Zsifkovics, si riferisce alla preghiera che Benedetto XVI ha scritto in questa occasione, nella sua prefazione all’Annuario del Burgenland, definendola come teologicamente scaltra e toccante per l’uomo.

