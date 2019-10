IL LIBRO DELLE ORE DI CARLO V , UN TESORO DI PREGHIERE E BELLEZZA

La Biblioteca Nazionale spagnola espone il famoso manoscritto appartenuto al re di Spagna e imperatore di Germania. Le sue 320 pagine sono state restaurate

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

n museo in miniatura” è il titolo di un’esposizione che riassume la belleza delle 320 pagine del famoso Libro de Horas (Libro delle Ore) di Carlo V (colui che è stato re Carlo I di Spagna e imperatore Carlo V di Germania). Il documento è unico al mondo, visto che i libri delle ore riuniscono preghiere e testi della Bibbia che servivano a promuovere la pietà di chi li usava nei vari momenti della giornata.

In questo caso si tratta di un’opera della fine del XV secolo o dell’inizio del XVI, che include molte illustrazioni, ovvero immagini che accompagnavano il testo e che potrebbero costituire di per sé una preziosa collezione di opere d’arte. Tra le altre, si possono ammirare scene come quella dello scontro tra Davide e Golia o quella dell’arrivo di Eraclio a Gerusalemme con la Croce di Cristo riscattata dai Persiani.

Il Libro delle Ore venne elaborato a Parigi, e dall’iscrizione in latino della seconda pagina si capisce che è stato usato da re: Hic liber fuit Magni Imperatoris Caroli Quinti. La Casa d’Austria lo ha conservato nel suo patrimonio finché Filippo III lo ha regalato a un cardinale francese. Il porporato lo ha donato a sua volta a un cardinale spagnolo, che lo ha consegnato alla Biblioteca della Cattedrale di Toledo, dalla quale è poi passato alla Biblioteca Nazionale Spagnola.