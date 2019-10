TERREMOTO IN VATICANO… L’ APOSTASIA CONTINUA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TRASPONTINA IN VIA DELLA CONCILIAZIONE…

La chiesa romana di Santa Maria in Traspontina, situata in Via de la Conciliazione a pochi metri dal Vaticano, ospita un evento di marcata natura sincretica dal 4 al 27 ottobre, in cui tradizioni indigene amazzoniche si mescolano a riferimenti cristiani .

L’evento, chiamato “Moments of Amazonian Spirituality”, è organizzato da “Amazon Common House”, uno spazio della rete panamazonica ecclesiale (REPAM), istituito temporaneamente in questa parrocchia affidata ai Carmelitani nel contesto del Sinodo amazzonico , che si svolgerà in Vaticano fino al 27 ottobre.

L’ACI Prensa ha assistito al rituale l’8 e il 9 ottobre. La prima è iniziata alle 9:45. All’interno della chiesa e di fronte al luogo in cui si trova il Santissimo Sacramento e accanto all’altare maggiore, alcuni tessuti e una rete di colori sono stati diffusi con vari oggetti, come piccole canoe, immagini di uccelli, strumenti, figurine, scodelle con cibo, tra gli altri; e al centro un cestino di vimini all’interno del quale era l’immagine di una donna incinta nuda.

Questa immagine è stata utilizzata nel rituale eseguito dal REPAM e dall’Ordine dei Francescani minori nei Giardini Vaticani il 4 ottobre davanti al Papa e nella preghiera con cui è iniziata l’opera del Sinodo nella Basilica di San Pietro il giorno 7. È stato descritto da Vatican News in portoghese come “Nostra Signora dell’Amazzonia”. Inoltre, molti degli oggetti citati sono stati usati in queste due cerimonie.

Tra i partecipanti all’evento nella chiesa di Santa Maria in Transpontina c’erano diverse suore cattoliche, una sacerdotessa anglicana, diversi frati francescani, laici e indiani amazzonici.

L’evento REPAM è iniziato con una donna che ha chiamato i partecipanti a formare un cerchio attorno agli oggetti depositati sul pavimento. Ognuno dei partecipanti ha portato in mano un oggetto come quelli già descritti. Ha chiesto a tutti di essere intrecciati con le loro braccia e ha iniziato una serie di canti e discorsi in cui si mescolavano riferimenti a natura, creazione, espressioni come “siamo tutti uno”, con messaggi cristiani come “siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio” e qualche lettura biblica.

La direzione dell’evento stava passando da una persona all’altra. Ad un certo punto, i partecipanti hanno depositato i loro oggetti sul web come offerte. Quindi, gli indigeni misero nel cesto di vimini la terra dell’Amazzonia.

Quindi ognuno si tolse le scarpe, si inginocchiò e si chinò toccando il suolo con la testa. Uno degli indigeni si avvicinò al canestro con la terra, prese parte della terra nelle sue mani e la sollevò verso l’alto dicendo alcune parole a bassa voce.

Successivamente e per concludere l’atto, è stato letto un frammento del libro dell’Esodo in cui Dio, nel roveto ardente, chiede a Mosè di togliersi le scarpe perché si trova su un terreno sacro.

Quando hanno chiesto il significato dell’atto ad alcuni dei partecipanti, hanno spiegato che gli oggetti simboleggiano i doni di Dio. Alla domanda se si trattasse di una cerimonia cristiana o amazzonica, hanno risposto che entrambe le cose sono uguali .

L’atto del 9 ottobre è iniziato nell’atrio della chiesa con alcune canzoni e poi i partecipanti hanno camminato all’interno del tempio dove è seguito il rituale, in cui si è distinta la partecipazione di Mons. Raúl Vera, vescovo di Saltillo (Messico). noto per promuovere lo stile di vita gay e sostenere la lobby LGBT.

Nel gennaio di quest’anno Mons. Vera ha affermato sull’omosessualità che “c’è una parte della popolazione mondiale che nasce in quella condizione” e che questo “arriva nella sua natura”, qualcosa che ha imparato “perché sono vicino a loro e loro “. Nell’ottobre 2015, il Prelato ha tenuto una conferenza a Roma in cui ha detto alla lobby gay che “sono i salvatori della Chiesa”.

Una volta all’interno del tempio e di fronte all’altare del Santissimo Sacramento, alcuni partecipanti hanno sollevato una canoa su cui sedeva una giovane donna.

Come il giorno precedente, in questa zona c’erano numerosi elementi amazzonici come l’immagine di “Nostra Signora dell’Amazzonia”, descritta da Vatican News in portoghese.

Per concludere l’evento, il Padre Nostro, l’Ave Maria, è stato pregato e una riflessione è stata fatta con una lettura biblica.

Alcuni partecipanti hanno indicato che il rituale varierà durante i giorni in cui viene eseguito per mostrare com’è la “spiritualità amazzonica”.

In diverse cappelle della chiesa, i responsabili di “Amazon Common House”, un’iniziativa del REPAM, hanno creato campioni sui cosiddetti martiri amazzonici. Sul pavimento delle cappelle hanno collocato altri oggetti, foto e immagini legate all’Amazzonia e ai problemi della regione.

In uno di questi, puoi anche vedere uno stendardo in cui vuoi rappresentare le parole di Papa Francesco nell’enciclica Laudati si ‘: “Tutto è collegato”.

Per questo, viene utilizzata la fotografia di una donna indigena che con un braccio sostiene il suo giovane figlio e con gli altri allattati viene utilizzato un maialino. Intorno a lui una freccia dirige lo sguardo verso la fotografia del figlio con le parole “altro-me”.

Dal figlio arriva un’altra freccia verso la fotografia del maialino con le parole “altro-natura-cosmo”. Infine, la freccia reindirizza alla fotografia della madre sotto la parola “I”. Inoltre, tramite una freccia di cambio di direzione viene spiegato che il processo può essere invertito.

L’iniziativa “Amazon Common House”, tenutasi nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, contrasta con le parole pronunciate il 17 giugno dal cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, durante la presentazione dell’Instrumentum laboris del Sinodo.

In quell’occasione, il Cardinale rifiutò che il Sinodo in Amazzonia potesse aprire alcune possibilità a una Chiesa sincretica dove c’era spazio per sensibilità filosofiche o religiose di origine pagana.

Il Cardinale ha affermato di non aver visto “alcun sincretismo” nel Sinodo e che nell’Instrumentum laboris o nel documento di lavoro “parliamo di Gesù, parliamo di Creazione. Se c’è qualche filosofia, o altre religioni, che parlano della Creazione, ciò non significa che se parliamo della Creazione c’è sincretismo ”.

In un testo inviato all’ACI Digital – agenzia portoghese del gruppo ACI – il vescovo José Luis Azcona, vescovo emerito di Marajó nel Delta dell’Amazzonia in Brasile, ha spiegato che l’iniziativa “Amazon Common House” può essere “un ponte di scandalo per tutta la Chiesa, da Roma, e in occasione del Sinodo ”.

“Alcune domande sulla” Amazon Common House “sono legittime e giustificate. Come, ad esempio, per quei rituali indigeni che logicamente saranno diversi, che tipo di spiriti saranno invocati? Perché questi possono essere di diversi tipi. Sono spiriti di stregoneria, incompatibili con il Vangelo e allo stesso livello del peccato di idolatria, come spiega Paolo?

“O possono essere spiriti invocati nella stessa ‘Casa comune amazzonica’ attraverso i loro mistici, rituali, preghiere che appartengono al regno della magia, visto che l’Apostolo li rivede alla luce del peggior male possibile? O sono strani ‘autorità’ e ‘poteri’ (‘spiriti maligni’ per Paolo) subordinati al controllo del principe del malvagio Satana? “

“O forse i responsabili di” Amazon Common House “non credono veramente che Cristo abbia sconfitto tutte quelle forze con la sua opera redentrice e che, esaltato al di sopra di tutte, mantenga per sempre e assolutamente la sua sovranità sul Signore?” chiese.

“Amazonía Casa Común” è promossa dalla Rete ecclesiale di Panamazónica (REPAM) insieme ad altre organizzazioni. Oltre ai “Momenti di spiritualità amazzonica” nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, altri eventi come conferenze e mostre sono stati programmati in diversi luoghi a Roma e in altre città in Italia in occasione del Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia.

