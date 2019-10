MIRACOLO ATTRIBUITO ALE PREGHIERE DEL CARDINAL WYSZYNSKI, TANTO AMATO DA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Il cardinale Stefan Wyszyński, arcivescovo di Gniezno e Varsavia, in Polonia, sarà beatificato dopo un miracolo attribuito alla sua intercessione.Oltre ad essere amico del futuro Papa, Wyszyński è noto per aver resistito in modo eroico ed efficace al comunismo.

Destinataria del miracolo è stata una donna affetta da cancro alla tiroide guarita nel 1989. Nei 30 anni successivi, non c’è stata remissione della malattia.

Il cardinal Wyszyński (1901-1981) è stato posto agli arresti domiciliari quando era arcivescovo di Varsavia, e non è potuto andare a Roma quando è stato creato cardinale, nel 1953.

È stato fondamentale per la nomina del futuro Giovanni Paolo II ad arcivescovo di Cracovia nel 1964.

