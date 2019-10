TERREMOTO IN VATICANO : SINODO AMAZZONICO APRE AI VIRI PROBATI…APPLAUSI AL RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO “ADATTO ALLE DONNE”…

ROMA – Non perdendo tempo, il presidente del Sinodo dei vescovi di Papa Francesco sull’Amazzonia ha dato il via alle cose lunedì mattina ponendo sul tavolo dell’assemblea le questioni controverse dei preti sposati e il ruolo della donna.

“Un’altra questione consistente nella mancanza di sacerdoti al servizio delle comunità locali nell’area, con una certa mancanza di eucaristia, almeno la domenica, così come altri sacramenti”, ha affermato il cardinale brasiliano Claudio Hummes, nominato da Francesco al servizio come relatore o presidente della riunione del 6-27 ottobre.

“Ciò significa che la cura pastorale è composta da visite sporadiche invece di un’adeguata cura pastorale quotidiana”, ha detto Hummes.

Mentre americani ed europei spesso lamentano la carenza di sacerdoti, le statistiche della chiesa suggeriscono che c’è un prete ogni 1.300 cattolici battezzati in entrambe le regioni. In America Latina, organizzata, questo rapporto è compreso tra 1 sacerdote e 7.800 cattolici e in alcune parti dell’Amazzonia può salire a 1-15.000 e oltre.

“La partecipazione alla celebrazione dell’Eucaristia, almeno la domenica, è essenziale per il pieno e progressivo sviluppo della comunità cristiana e una vera esperienza della Parola di Dio nella vita delle persone”, ha detto Hummes. “Sarà necessario definire nuovi percorsi per il futuro.”

Hummes si è poi concretizzato su quali potrebbero essere quei “nuovi percorsi”.

“Durante le fasi di consultazione, le comunità locali, i missionari e gli indigeni, di fronte all’urgente necessità della maggior parte delle comunità cattoliche in Amazzonia, hanno richiesto l’apertura di un percorso per l’ordinazione di uomini sposati residenti nelle loro comunità, pur confermando il grande importanza del carisma del celibato nella Chiesa ”, ha affermato.

Hummes ha quindi indicato che il riflesso non si fermerà agli uomini sposati.

“Di fronte a un gran numero di donne che oggigiorno guidano comunità in Amazzonia, c’è una richiesta di riconoscimento di questo servizio e si tenta di consolidarlo con un ministero adeguato per le donne che vivono in queste comunità”, ha detto, senza specificare quale potrebbe essere quel “ministero adatto”.

Il riferimento alle donne ha suscitato applausi nella sala sinodale.

Nel 2016, Francesco ha istituito una commissione per esaminare la possibilità che le donne diventino diaconi. Quella commissione presentò un rapporto senza apparentemente raggiungere il consenso e, a maggio, Francesco disse: “Non ho paura di studiare, ma fino a questo momento non procede”.

Nel periodo precedente al Sinodo in Amazzonia, la questione dei preti sposati – i cosiddetti viri probati – è stata tra i suoi punti più dibattuti. I critici vedono tali proposte come un cavallo di Troia che potrebbe portare all’abolizione del celibato clericale ovunque, mentre i sostenitori tendono a definirlo una risposta realistica alle esigenze pastorali della regione.

In un’intervista del 2017, Francis ha dichiarato di essere aperto all’idea di ordinare viri probati per servire comunità rurali isolate e ha anche menzionato il loro possibile utilizzo non solo in Amazzonia ma anche nelle isole del Pacifico.

Traendo applausi dalla sala sinodale, Hummes iniziò annunciando che avrebbe parlato in portoghese, la lingua del Brasile. In termini generali, ha esortato i partecipanti al sinodo dell’Amazzonia a non essere impantanati dal “tradizionalismo”.

“Il tradizionalismo, che rimane legato al passato, è una cosa, ma la vera tradizione, che è la storia vivente della Chiesa, è qualcos’altro”, ha affermato, sostenendo che ogni generazione nella Chiesa “arricchisce questa tradizione nei tempi attuali con la propria esperienza e comprensione della fede in Gesù Cristo “.

“Dio porta sempre novità e richiede la nostra completa fiducia”, ha detto, citando un’omelia di Francesco.

Hummes ha anche invitato il Sinodo a emettere una forte difesa delle circa 400 comunità indigene e native dell’Amazzonia.

“È necessario che il diritto di essere i protagonisti della propria storia sia restituito e garantito alle popolazioni indigene, come soggetti e non oggetti dello spirito o vittime del colonialismo di nessuno”, ha detto.

In linea con l’etica “verde” del Sinodo, Hummes ha esortato a una forte posizione ecologica.

“La nostra è una Chiesa consapevole che la sua missione religiosa, in linea con la sua fede in Gesù Cristo, include inevitabilmente” la cura della casa comune “”, ha affermato. “Questo legame dimostra anche che le grida della terra e quelle dei poveri in questa regione sono la stessa cosa”.

“Questo sinodo si svolge nel contesto di una grave e urgente crisi climatica ed ecologica, che coinvolge tutto il nostro pianeta”, ha affermato Hummes. “Il pianeta sta vivendo una devastazione al galoppo, depredazione e degrado delle risorse della terra, il tutto favorito da un paradigma tecnocratico globalizzato, predatorio e devastante”.

“La terra non ce la fa più”, ha detto Hummes.

Il cardinale brasiliano, seduto accanto a Jorge Mario Bergoglio in Argentina durante il conclave del 2013 e gli ha suggerito di prendere il nome di “Francesco”, ha elencato diverse minacce specifiche per l’Amazzonia oggi con le quali ha suggerito che il Sinodo dovrà fare i conti:

# Criminalizzazione e assassinio di leader e difensori del territorio.

# Appropriazione e privatizzazione di beni naturali come l’acqua stessa.

# Entrambe le concessioni di registrazione legale e registrazione illegale.

#Caccia e pesca predatorie, principalmente nei fiumi

# Mega-progetti, come concessioni idroelettriche e forestali, disboscamento per la produzione di monocoltura, costruzione di strade e ferrovie o progetti minerari e petroliferi.

# Inquinamento causato dall’intera industria estrattiva che causa problemi e malattie, in particolare tra bambini e giovani.

# Traffico di droga.

# I conseguenti problemi sociali associati a queste minacce come l’alcolismo, la violenza contro le donne, il lavoro sessuale, la tratta di esseri umani, la perdita della cultura e dell’identità originali e le condizioni di povertà.

Alla luce di tutto ciò, Hummes ha concluso spuntando diverse “questioni fondamentali” per l’incontro.

# Una chiesa estroversa e i suoi nuovi percorsi in Amazzonia.

# Il volto amazzonico della Chiesa: inculturazione e interculturalità in un contesto missionario-ecclesiale.

# Ministeri nella Chiesa in Amazzonia: presbiterati, diaconati, ministeri e il ruolo svolto dalle donne.

# Il lavoro svolto dalla Chiesa nella cura della nostra “casa condivisa”; ascoltando la terra e i poveri; ecologia ambientale, economica, sociale e culturale integrale.

# La Chiesa amazzonica nella realtà urbana.

# Problemi riguardanti l’acqua.

# Altro.

Prima di Hummes, il cardinale italiano Lorenzo Baldisseri, segretario del Sinodo dei vescovi, ha fornito una lunga panoramica della storia e delle procedure dell’incontro. Baldisseri ha affermato che lo scopo ultimo del raduno è quello di concentrarsi su “questo giardino di immensa ricchezza e risorse naturali, la patria delle popolazioni indigene con una storia e un volto inconfondibili e un territorio che è minacciato dall’ambizione in fuga degli esseri umani piuttosto che essere preso cura di. ”

Come ha presentato Baldisseri, il Sinodo si alternerà tra sessioni generali in cui i partecipanti possono parlare all’intera assemblea e piccoli gruppi di lavoro organizzati per lingua, che consentono una discussione più libera. La prima riunione di questi piccoli gruppi è prevista per mercoledì.

In un cenno al 21 ° secolo, Baldisseri ha anche detto ai partecipanti che mentre sono liberi di rilasciare interviste e discutere pubblicamente il Sinodo durante il loro tempo libero, avrebbe chiesto loro di non rivolgersi ai social media per condividere le impressioni durante le sessioni di lavoro reali.

FONTE cruxnow.com

@JohnLAllenJr