ECCO DOVE SANT’IGNAZIO MENDICAVA PER PAGARSI LI STUDI

La chiesa di Santa María del Mar ospita una scultura toccante dell’amato santo basco, proprio nel punto in cui si sedeva a mendicare

l “Cammino Ignaziano” è una via di pellegrinaggio che va da Azpeitia, città natale di Sant’Ignazio di Loyola, a Manresa, seguendo le orme del popolare santo basco. Questo percorso ha visto aumentare la sua popolarità e ha finito per guadagnarsi un proprio posto tra le vie di pellegrinaggio europee più famose, come il Cammino di Santiago e la Via Francigena.

È interessante che questo percorso non comprenda una città in cui Ignazio è stato ben tre volte, Barcellona. La prima volta che mise piede in città vi rimase solo un mese, mentre si preparava per il viaggio a Gerusalemme. Arrivò a Barcellona il 18 febbraio 1523 e partì per l’Italia il 20 marzo. La terza volta rimase tre mesi, mentre andava da Salamanca a Parigi, dove concluse i suoi studi. La seconda volta che visitò Barcellona rimase quasi tre anni, e questo secondo viaggio è stato di gran lunga il più importante.

Quando Ignazio tornò da Gerusalemme, aveva già avuto la capacità di discernere la sua chiamata al sacerdozio, e quindi andò a Barcellona per studiare latino e grammatica sotto la guida del Maestro Ardèvol, che lo aveva già istruito privatamente. Fu proprio Ardèvol a invitarlo a Barcellona, dove aveva accettato da poco un posto all’università, come Ignazio ricorda nella sua Autobiografia (numeri 54 e 55).