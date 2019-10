TERREMOTO IN VATICANO : SINODO AMAZZONICO QUATTRO TESI ERETICHE!!!

Contro, tra altri: Dominus Iesus 14 e 16.

L’insegnamento della teologia pan-amazzonica, che tenga conto specialmente dei miti, dei riti e celebrazioni delle culture d’origine, è richiesto in tutte le istituzioni educative. I riti e le celebrazioni non cristiane vengono proposti come «essenziali per la salvezza integrale» (IL 87) e si chiede di «adattare il rito eucaristico alle loro culture» (IL 126 d). Sui riti: IL 87, 126.

Contro: Dominus Iesus 21.

Tra i luoghi teologici (cioè tra le fonti della teologia, come la Sacra Scrittura, i Concili, i Padri) si trovano il territorio [dell’Amazzonia] e il grido dei suoi popoli (IL 18, 19, 94, 98 c 3, 98 d 2, 144).

Contro: Dei Verbum 4, 7, 10.

Viene suggerito di conferire l’ordinazione a persone anziane, che abbiano famiglia, e di conferire “ministeri ufficiali” a delle donne. Si propone così una nuova visione dell’ordine che non proviene dalla Rivelazione, ma dagli usi culturali dei popoli amazzonici (che prevedono, tra l’altro un’autorità a rotazione). Si dovrebbe allora fare una separazione tra il sacerdozio e il munus regendi (IL 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

La separazione tra il sacerdozio e il munus regendi va minando le basi eucaristiche del ministero dell’autorità nella Chiesa

Contro: Lumen gentium 21, Presbyterorum ordinis 13, Pastores dabo vobis 26;

ed inoltre contro: Sacerdotalis cælibatus integre e spec. 21 e 26, Ordinatio sacerdotalis 1, 3 e 4; Pastores dabo vobis 29.

***

To the Pope and the Synod Fathers

We, numerous bishops, priests, and Catholic faithful from all over the world, hereby affirm that the Instrumentum Laboris prepared for the coming Synodal assembly raises serious questions and very grave reservations, because of its contradiction of individual points of Catholic doctrine which have always been taught by the Church, as well as its contradiction of faith in Jesus Christ, the One Savior of all mankind. We have drawn up, following the classical method, four propositions in the form of “theses” summarizing the main points of the Instrumentum Laboris. In conscience and with great frankness, we affirm that the teaching of these theses is inacceptable.

Amazonian diversity, which is above all religious diversity, evokes a new Pentecost (IL 30): respect for this diversity means to recognize that there are other paths to salvation, without reserving salvation exclusively to the Catholic faith. Non-Catholic Christian groups teach other modalities of being Church, without censures, without dogmatism, without ritual disciplines and ecclesial forms (IL 138); the Catholic Church ought to integrate these modalities. Reserving salvation exclusively to the Creed is destructive of the Creed (IL 39).

Against this, among other texts: Dominus Iesus 14 and 16.

The teaching of Pan-Amazonian theology, which takes special account of myths, rituals, and celebrations of indigenous cultures, is required in all educational institutions (IL 98 c 3). Non-Christian rites and celebrations are proposed as “essential for integral salvation” (IL 87) and we are asked to “adapt the Eucharistic rite to their cultures” (IL 126 d). On rituals: IL 87, 126.

Against this: Dominus Jesus 21.

Among the various Loci Theologici (that is, among the various sources of theology, such as Sacred Scripture, the Councils, the Fathers of the Church) there is included the territory [of the Amazon] and the cry of its peoples. (IL 18, 19, 94, 98 c 3, 98 d 2, 144).

Against this: Dei Verbum 4, 7, 10.

It is suggested that ordination be conferred on older persons who have families and to confer “official ministries” on women. There is thus proposed a new vision of Holy Orders which does not come from Revelation, but from the cultural usages of the Amazonian people (which provide for a rotating system of authority, among other things). Therefore there ought to be separation made between the priesthood and the munus regendi (IL 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

Against this: Lumen Gentium 21, Presbyterorum Ordinis 13, Pastores Dabo Vobis 26; and also: the entire document Sacerdotalis Coelibatus, especially 21 and 26, Ordinatio Sacerdotalis 1, 3 and 4; Pastores Dabo Vobis 29.

***

Au Pape et aux Pères synodaux

Nous, prélats, prêtres et fidèles catholiques nombreux et du monde entier, soulignons que l’Instrumentum Laboris préparé en vue de la prochaine assemblée du Synode pose de sérieuses questions et soulève des réserves gravissimes, du fait qu’il contredit non seulement des points particuliers de la doctrine catholique qui ont toujours été enseignés par l’Église, mais encore la foi dans le Seigneur Jésus, unique Sauveur de tous les hommes.

Nous avons donc formulé, selon la méthode classique, quatre propositions, sous forme de « thèses », exprimant des idées fondamentales de ce document. En conscience et avec une grande franchise, nous disons que l’enseignement qu’elles véhiculent est inacceptable.

La diversité amazonienne, notamment religieuse, évoque une nouvelle Pentecôte (IL, n. 30) : la respecter c’est reconnaître qu’il y a d’autres chemins de salut, sans le réserver exclusivement à sa propre foi. Des groupes chrétiens non catholiques enseignent d’ailleurs d’autres façons d’être Église, sans censures, sans dogmatisme, sans disciplines rituelles : l’Église catholique devrait intégrer certains de ces modes ecclésiaux (IL, n. 138). Réserver exclusivement le salut à son propre Credo est destructeur du Credo lui-même (IL, n. 39).

Cette dernière affirmation, contenue dans le n. 39, est particulièrement scandaleuse.

Contra, inter alia Dominus Jesus, 14, 16.

L’enseignement de la théologie pan-amazonienne, qui prend notamment en compte les mythes, les rituels et les célébrations des cultures d’origine de l’Amazonie, est requis dans toutes les institutions éducatives (IL, n. 98 c 3). Les rites et les célébrations non chrétiens sont proposés comme essentiels pour le salut intégral (IL, n. 87) et il est demandé d’adapter le rite eucharistique à ces cultures (IL, n. 126 d – sur les rites: IL, nn. 87, 126).

Contra : Dominus Jesus 21.

Parmi ses lieux théologiques [c’est-à-dire sources de la théologie, comme le Sainte Écriture, les Conciles, le Pères, la saine philosophie] se trouvent le territoire [d’Amazonie] et les cris de ses peuples (IL, nn. 18, 19, 94, 98 c. 3, 98 d 2, 144).

Contra : inter alia Dei Verbum 4, 7, 10.

4 – Il est suggéré de conférer l’ordination à des personnes d’âge mûr ayant une famille et de conférer des « ministères officiels » à des femmes. Une nouvelle vision du sacrement de l’ordre est proposé, laquelle ne proviendra pas de la révélation mais des usages culturels des peuples amazoniens (qui incluent, entre autres, une autorité tournante). Une séparation devrait alors être opérée entre le sacerdoce et le munus regendi (IL, nn. 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

Cette séparation sape les fondements eucharistiques du ministère de l’autorité dans l’Église.

Contra : Lumen gentium 21, Presbyterorum ordinis 13, Sacerdotalis cælibatus integre et spec. 21, 26, Ordinatio sacerdotalis 1, 3, 4; Pastores dabo vobis 26, 29.

***

Al Papa y a los Padres sinodales

Nosotros, numerosísimos prelados, sacerdotes y fieles laicos de todo el mundo, consideramos que el Instrumentum Laboris preparado con ocasión de la próxima asamblea del Sínodo plantea interrogantes serios y levanta muchas reservas por su contradicción, tanto en relación con puntos concretos de la doctrina católica que siempre ha enseñado la Iglesia, como con la fe en el Señor Jesús, único Salvador de todos los hombres. Siguiendo el método clásico, hemos extraído cuatro propuestas en forma de “tesis”, en las que hacemos referencia a los términos del documento. En conciencia y con mucha franqueza, la enseñanza transmitida es inaceptable.

La diversidad amazónica, sobre todo religiosa, evoca una nueva Pentecostés (IL 30): respetarla es reconocer que hay otros caminos de salvación, sin reservarlos exclusivamente a la propia fe. Algunos grupos cristianos no católicos enseñan, además, otras modalidades de ser Iglesia, sin censuras, sin dogmatismos, sin disciplinas rituales, formas eclesiales (IL 138), algunas de las cuales deberían ser integradas en la Iglesia católica. Es destructivo del mismo credo reservar la salvación exclusivamente al propio credo (IL 39).

Especialmente escandaloso es el n. 39, donde se afirma que es «destructivo de ese mismo credo» «reservar la salvación exclusivamente al propio credo».

Contra, entre otros: Dominus Jesus 14 y 16.

Se requiere que todas las instituciones educativas tengan en cuenta, en la enseñanza de la teología pan-amazónica, los mitos, ritos y celebraciones de las culturas de origen (IL 98 c 3). Los ritos y las celebraciones no cristianas son propuestos como «esenciales para la salud integral» (IL 87) y se pide que se adapte «el ritual eucarístico a sus culturas» (IL 126 d). Sobre los ritos: IL 87, 126.

Contra: Dominus Jesus 21.

Entre los lugares teológicos (es decir, entre las fuentes de la teología, como la Sagrada Escritura, los Concilios, los Padres) se encuentran el territorio [de la Amazonia] y el grito de sus pueblos (IL 18, 19, 94, 98 c 3, 98 d 2, 144).

Contra: Dei Verbum 4, 7 y 10.

Se sugiere otorgar la ordenación a personas ancianas, que tengan familia, y conceder “ministerios oficiales” a algunas mujeres. Se propone, de este modo, una nueva visión del orden que no procede de la Revelación, sino de los usos culturales de los pueblos amazónicos (que prevén, entre otros, una autoridad por rotación). Se debería, en consecuencia, hacer una separación entre el sacerdocio y el munus regendi. (IL 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

La separación entre el sacerdocio y el munus regendi mina las bases eucarísticas del ministerio de la autoridad en la Iglesia.

Contra: Lumen gentium 21, Presbyterorum ordinis 13, Pastores dabo vobis 26; y, además, contra: Sacerdotalis cælibatus integre e spec. 21 y 26, Ordinatio sacerdotalis 1, 3 y 4; Pastores dabo vobis 29.

***

Ao Santo Padre e aos Padres Sinodais

Nós, numerosíssimos prelados, sacerdotes e fiéis católicos de todo o mundo, vimos fazer presente que o Instrumentum laboris preparado para a próxima assembleia do Sínodo levanta interrogações sérias e suscita graves reservas, pela contradição tanto com pontos individuais da doutrina católica, ensinada desde sempre pela Igreja, como com a fé no Senhor Jesus, único Salvador de todos os homens. Extraímos do documento, seguindo o método clássico, quatro proposições em forma de “teses”, usando as proprias ideias fundamentais do documento. Em consciência e com toda a sinceridade, o ensinamento por elas transmitido é inaceitável.

1 – A diversidade da região amazónica, sobretudo aquela religiosa, evoca um novo Pentecostes (IL 30): respeitá-la é reconhecer que há outros caminhos de salvação, sem os reservar exclusivamente à própria fé. Aliás, há grupos cristãos não católicos que ensinam outras maneiras de ser Igreja, sem censuras, sem dogmatismos, sem displinas rituais, e a Igreja católica deveria integrar alguns destas formas eclesiais (IL 138). Rreservar a salvação exclusivamente ao próprio credo é destrutivo para esse mesmo credo (IL 39).

Esta última afirmação contida no n. 39 é particularmente escandalosa.

Contra, entre outros: Dominus Jesus 14 e 16.

2 – Um ensino da teologia pan-amazónica que tenha especialmente em conta os mitos, ritos e celebrações das culturas originais, é necessário para todas as instituições educativas (IL 98 c 3). Os ritos e as celebrações não cristãs são propostos como «essenciais para a saúde integral» (IL n. 87), e pede-se que «adaptem o ritual eucarístico às suas culturas» (IL n. 126, d). Sobre os ritos, ainda: IL nn. 87, 126.

Contra: Dominus Iesus 21.

3 – Entre os lugares teológicos (isto é, fontes da teologia, como a Sagrada Escritura, os Concílios, os Padres), encontramos o território [da Amazónia] e o grito dos seus povos (IL, nn. 18, 19, 94, 98 c 3, 98. d 2, 144).

Contra, entre outros: Dei Verbum 4, 7, 10.

4 – Sugere-se que se confira a ordenação a pessoas idosas com família e que se confira «ministérios oficiais» a mulheres. Propõe-se assim uma nova visão do sacramento da Ordem que não provém da Revelação, mas dos usos culturais dos povos amazónicos (que prevêem uma rotação na autoridade). Dever-se-ia então proceder a uma separação entre o sacerdócio e o munus regendi (IL 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

Esta separação entre sacerdócio e munus regendi mina as bases eucarísticas do ministério da autoridade na Igreja.

Contra: Lumen gentium 21; Presbyterorum Ordinis 13.

Contra também: Sacerdotalis cælibatus, na totalidade e, em especial, 21 e 26; Odinatio sacerdotalis 1, 3 e 4; Pastores dabo vobis 26 e 29.

***

An den Papst und die Synodenväter

Wir, zahlreiche Prälaten, Priester und katholische Gläubige aus der ganzen Welt, weisen darauf hin, dass das für die nächste Vollversammlung der Synode vorbereitet Instrumentum Laboris ernsthafte Fragen aufwirft und Anlass zu erheblichen Vorbehalten gibt, da es sowohl mit einzelnen Punkten der stets von der Kirche verkündeten katholischen Lehre, als auch mit dem Glauben an den Herrn Jesus, den einzigen Retter aller Menschen, im Widerspruch steht. Der klassischen Methode folgend geben wir hier die Grundideen des Dokumentes in vier thesenhaft formulierten Sätzen (propositiones) wieder. Unserem Gewissen verpflichtet und mit großer Freimut müssen wir sagen, dass die darin vermittelte Lehre unannehmbar ist.

Die Vielfalt Amazoniens, insbesondere die religiöse Vielfalt, lässt ein neues Pfingsten erahnen (IL 30): diese Vielfalt zu respektieren bedeutet anzuerkennen, dass es andere Wege des Heils gibt, die nicht ausschließlich dem eigenen Glauben vorbehalten sind. Darüber hinaus lehren uns nichtkatholische christliche Gruppen eine andere Art, Kirche zu sein, ohne Zensur, ohne Dogmatismus, ohne rituelle Disziplinierung (IL 138). Es handelt sich um kirchliche Formen, von denen die katholische Kirche einige integrieren sollte. Das Heil ausschließlich dem eigenen Credo zuzugestehen wirkt sich zerstörerisch auf das eigene Glaubensbekenntnis aus (IL 39).

Besonders skandalös ist Nr. 39, wo erklärt wird, es wirke sich „zerstörerisch auf das Glaubensbekenntnis selbst aus“, wenn man „das Heil ausschließlich dem eigenen Credo zugesteht“.

Dagegen ist, unter anderem, anzuführen: Dominus Jesus, 14 und 16.

Die Lehre der panamazonischen Theologie, die insbesondere die Mythen, Riten und Feste der Herkunftskulturen berücksichtigt, ist in allen Bildungseinrichtungen einzuführen (IL 98 c 3). Nichtchristliche Riten und Feiern seien „für die ganzheitliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung“ (IL 87) und es wird verlangt, „den

eucharistischen Ritus auf ihre Kulturen abzustimmen“ (IL 126 d). Zu den Riten: IL 87, 126.

Dagegen ist anzuführen: Dominus Jesus 21.

Zu den Orten der theologischen Erkenntnis (d.h. zu den Quellen der Theologie, wie der Heiligen Schrift, den Konzilen, den Kirchenvätern) gehören das Gebiet [des Amazonas] und der Schrei seiner Völker (IL 18, 19, 94, 98 c 3, 98 d 2, 144).

Dagegen ist anzuführen: Dei Verbum 4, 7, 10.

Es wird empfohlen, dass ältere Menschen mit Familien ordiniert werden und dass Frauen „ein offizielles Dienstamt“ übertragen wird. Auf diese Weise wird eine neue Sicht des Weihesakraments nahegelegt, die nicht aus der Offenbarung stammt, sondern aus den kulturellen Bräuchen der amazonischen Völker (die unter anderem eine rotierende Autorität vorsehen). Somit sollte eine Trennung zwischen dem Priestertum und dem munus regendi vorgenommen werden (IL 129 a 2, 129 a 3, 129 c 2).

Die Trennung zwischen dem Priestertum und dem munus regendi untergräbt die eucharistische Grundlage des Autoritätsdienstes in der Kirche.

Dagegen ist anzuführen: Lumen gentium 21, Presbyterorum ordinis 13, Pastores dabo vobis 26;

und des Weiteren spricht auch dagegen: Sacerdotalis cælibatus (das ganze Dokument und besonders 21 und 26), Ordinatio sacerdotalis 1, 3 und 4; Pastores dabo vobis 29.

***

Za papieża i ojców synodów

My, prałaci, kapłani i wierni katolicy z całego świata zwracamy uwagę, Papieżowi oraz Ojcom Synodalnym że tekst Instrumentum laboris przygotowany na najbliższe zgromadzenie Synodu wzbudza poważne wątpliwości i bardzo uzasadnione zastrzeżenia z powodu zawartych w nim sprzeczności zarówno z niektórymi tezami doktryny katolickiej, głoszonej zawsze przez Kościół, jak i z prawdą wiary, iż Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi. Wybraliśmy z tego tekstu cztery zdania mające formę „tez”, zachowując w nich sformułowania tegoż dokumentu. Idąc za głosem sumienia, mówimy z wielką szczerością, że zawarte w nich nauczanie jest nie do przyjęcia.

Specyficzny charakter kultury, a przede wszystkim religii Amazonii, mówi o nowym Zesłaniu Ducha Świętego. Uszanowanie tej specyfiki oznacza uznanie innych dróg zbawienia a nie zastrzeganie ich wyłącznie dla wyznawanej przez siebie wiary. Istnienie grup chrześcijan niekatolików świadczy zresztą, że są inne sposoby bycia Kościołem bez cenzur, bez dogmatyzmów, bez obowiązujących rytuałów. Niektóre z tych rzeczywistości eklezjalnych Kościół katolicki powinien zintegrować ze sobą (IL 30, 39). Niszczy samo credo ten, kto wiąże zbawienie wyłącznie z własnym credo.

Zapis pod numerem 39 jest wyjątkowo skandaliczny. Znajdujemy w nim twierdzenie, że „łączenie zbawienia wyłącznie z własnym credo” „niszczy samo credo.

Przeczy temu między innymi Dominus Jesus, 14 i 16.

We wszystkich instytutach wychowawczych wymaga się nauczania teologii pan-amazońskiej, troszczącej się w sposób szczególny o mity, ryty i uroczyste celebracje obecne w pierwotnych kulturach. Poleca się ryty i uroczyste niechrześcijańskie sprawowanie obrzędów jako „istotne dla zbawienia integralnego” (IL 87) i wymaga się, żeby „dostosować ryt eucharystyczny do tych, niechrześcijańskich kultur” (IL 126 d). O rytach zob. IL 87, 126.

Przeczy temu: Dominus Jesus 21.

Do tzw. loci teologici (to znaczy do źródel teologii takich jak Pismo Święte, Sobory, Ojcowie Kościoła) zostają zaliczone terytorium Amazonii oraz krzyk zamieszkujących ją ludów (IL 18, 19, 94, 98 c 3, 98 d 2, 144).

Przeczy temu: Dei Verbum 4, 7, 10.

Sugeruje się udzielenie święceń kapłańskich sędziwym mężczyznom, posiadającym rodzinę oraz zezwolenie kobietom na sprawowanie „urzędowej posługi”. W ten sposób proponuje się nową wizję sakramentalnej posługi, która nie pochodzi z Objawienia lecz z kulturowych zwyczajów ludów amazońskich (przewidujących m.in. rotacyjny charakter urzędów sprawowanych przez uznane autorytety). Należałoby zatem oddzielić kapłaństwo od munus regenti (Il,129 a 2,129 a 3, 129 c 2).

Oddzielenie kapłaństwa od munus regenti podważa fundamenty Eucharystii sprawowanej przez urząd kapłański posiadający autorytet w Kościole.

Jest to sprzeczne z: Lumen gentium 21, Presbyterorum ordinis 13, Pastores dabo vobis 26, Sacerdotalis coelibatus całe a zwłaszcza 21 i 26, Ordonatio sacerdotalis1, 3 i 4; Pastores dabo vobis 29.

FONTE ALDO MARIA VALLI