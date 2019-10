Il gesuita James Martin incontra Bergoglio per discutere del ministero LGBTQ…“IL MALEDETTO PECCATO CONTRO NATURA FA SCHIFO ANCHE AI DEMONI” SANTA CATERINA DA SIENA DOTTORE DELLA CHIESA e PATRONA D’EUROPA

(RNS) – Papa Francesco ha incontrato questa mattina a Roma con il Rev. James Martin , un sacerdote gesuita che è stato brutalmente attaccato per la sua sensibilizzazione nei confronti delle persone LGBTQ e in particolare dei cattolici LGBTQ. I due gesuiti condividono un approccio pastorale che sottolinea la compassione e l’accompagnamento piuttosto che la condanna e l’esclusione.

Divulgazione completa: Jim Martin è un buon amico; ha iniziato a lavorare sulla rivista americana quando ero redattore.

Alla domanda sui sacerdoti gay durante il suo primo anno da papa, Francesco rispose: “Chi sono io per giudicare?” Questo è un papa che riconosce che siamo tutti peccatori, anche se stesso , e che siamo tutti in comune pellegrinaggio verso Dio.

I cattolici conservatori sono turbati dal fatto che Francesco sia più preoccupato per i peccati di sfruttamento e ingiustizia che per i peccati sessuali tra adulti consenzienti.

Per molti cattolici, i peccati sessuali sono il peggior tipo di peccato. Tali peccati erano sempre una questione grave. Sebbene i teologi elogiassero il matrimonio e la procreazione, nelle omilie popolari, troppo spesso, il sesso veniva presentato come qualcosa di sporco e malvagio. Per la scrupolosa confessione settimanale si trattava di avere pensieri sporchi.

Il sesso tra persone dello stesso genere era un peccato indicibile. Sono cresciuto negli anni ’50 e non avevo idea di cosa fossero gli omosessuali fino ai 20 anni, anche se le “femminucce” erano soggette al bullismo nelle scuole di grammatica e nelle scuole superiori. Forse ne ero appena uscito.

Allo stesso tempo, il clero e il convento erano sempre una vocazione attraente per buoni cattolici gay. Dopo tutto, se non vuoi sposarti e non puoi fare sesso, perché non essere un prete o una suora? Il sacerdozio o la vita religiosa ti hanno dato una spiegazione socialmente accettabile del perché non ti sei sposato.

Il celibato, tuttavia, non è né facile né naturale. I conservatori ritengono che qualsiasi ammorbidimento dell’approccio della chiesa ai peccati sessuali rilascerà un flusso di promiscuità. Senza castità, ci saranno gravidanze indesiderate e malattie. L’unico modo per impedire ai giovani di fare sesso è spaventarli a morte.

Le persone anziane che sono cresciute sotto questo regime morale sono state sconvolte dalla rivoluzione sessuale degli anni ’60 e ’70. Sono aumentate le gravidanze, gli aborti e le malattie non dovuti. Hanno visto la chiesa come l’ultimo baluardo contro questa rivoluzione culturale.

Ma poche persone oggi si preoccupano di andare all’inferno. Anche usando la morale cattolica tradizionale, molti moralisti e confessori credono che la maggior parte dei peccati sessuali si verifichino in condizioni in cui non vi è “sufficiente riflessione” o “pieno consenso della volontà” per qualificarsi come peccati mortali, anche se si ritiene che tutti gli atti sessuali siano ” grave questione. “

Altri moralisti rifiutano l’idea che tutti gli atti sessuali si qualifichino come questioni gravi. Sostengono che le circostanze e gli atteggiamenti delle persone coinvolte devono essere presi in considerazione. Molte chiese cristiane accettano persino relazioni amorevoli tra partner dello stesso sesso benedetti da Dio.

Né Martin né Francis sono andati così lontano. Non hanno mai contraddetto l’insegnamento tradizionale della chiesa contro il sesso al di fuori del matrimonio tra un uomo e una donna. Questo delude molti che vogliono vedere cambiare l’insegnamento della chiesa.

Mentre i teologi discutono di tali questioni, i pastori cattolici devono trattare con persone reali nelle loro chiese. Qui, la compassione e l’amore di Gesù dovrebbero essere la nostra guida. Mangiava con i peccatori. Non si è mai arrabbiato con i peccatori sessuali. Si arrabbiava solo con gli scribi e i farisei, che vedeva come ipocriti.

Certamente, tutti possono concordare sul fatto che i gay non dovrebbero essere sottoposti a violenza o discriminazione. Siamo tutti fratelli e sorelle dello stesso Dio. E se la chiesa non è un country club per i perfetti ma un ospedale da campo per i feriti, allora tutti devono essere accolti e amati.

Francesco e Martin stanno semplicemente imitando Gesù, che, con il suo esempio e le sue parole, ci ha insegnato che il nostro Dio è un Padre compassionevole che si prende cura di tutti i suoi figli.

