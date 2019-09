EDEL QUINN , LA MISSIONARIA IRLANDESE CHE FONDO’ CENTINAIA DI CENTRI MISSIONARI IN AFRICA

Edel Mary Quinn nacque il 14 settembre 1907 a Kanturk, una località della contea irlandese di Cork. Louisa Burke Browne e il marito, l’impiegato di banca Charles Quinn, ebbero quattro figlie e un figlio. Si trasferivano spesso per via del lavoro del signor Quinn, e alla fine si stabilirono vicino Dublino.Edel ebbe un’infanzia felice. Adorava praticare sport come il cricket o il tennis, suonava pianoforte e violino e amava ballare. Al tempo degli studi trascorse un periodo in Inghilterra, e quando tornò in Irlanda trovò un lavoro come segretaria. Aveva vent’anni, e da tempo sapeva che la fede sarebbe stata il centro della sua vita. In quel periodo si avvicinò a una giovane organizzazione cattolica nota come Legione di Maria, fondata da Frank Duff, di cui è in corso il processo di beatificazione.

Con una fede sempre più forte, nel 1932 Edel decise di entrare nel convento delle Clarisse di Belfast, ma una grave forma di tubercolosi la costrinse a rimanere per 18 mesi in un sanatorio. Non si riprese mai del tutto, ma tornò a casa e a lavorare, e si coinvolse intensamente nell’opera di sostegno a malati e bisognosi.