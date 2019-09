BENEDETTO XVI : È USCITA UNA RACCOLTA DI CENTO OMELIE ecco a voi un piccolo stralcio… Palumbi editore

La pace! Questa grande aspirazione del cuore d’ogni uomo e d’ogni donna si edifica giorno dopo giorno con l’apporto di tutti , facendo anche tesoro della mirabile eredità consegnataci dal Concilio Vaticano II con la Costituzione pastorale Gaudium et Spes, dove si afferma, tra l’altro, che l’umanità non riuscirà a “costruire un mondo veramente più umano per tutti gli uomini e su tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo rinnovato alla verità della pace” (n 77) . Il momento storico nel quale veniva promulgata la Costituzione Gaudium et Spes, il 7 dicembre del 1965, non era molto diverso dal nostro; allora, come, purtroppo, anche i nostri giorni, tensioni di vario genere si profilavano sull’orizzonte mondiale. Di fronte al permanere di situazioni di ingiustizia e di violenza che continuano ad opprimere diverse zone della terra, davanti a quelle che si presentano come le nuove e più insidioso e minacce alla pace-il terrorismo, il nichilismo ed il fondamentalismo fanatico -diventa più che mai necessario operare insieme per la pace!

BENEDETTO XVI da

BENEDETTO XVI 100 OMELIE

pag 266