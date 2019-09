APPELLO AGLI ANGELI !!! SENTINELLE IN PIEDI …

SIGNORE CONGREGA NOS DE NATIONIBUS !

Il nostro è un raduno di laici cattolici, provenienti da diverse nazioni, che chiedono innanzitutto al Signore di riunire tutti i combattenti per la buona causa, al fine di formare un’unica armata contro i nemici di Dio e della Chiesa.

Schierandoci in questa piazza vogliamo offrire un’impressione simbolica ma reale della nostra volontà di resistere e di non retrocedere nella lotta in difesa della Fede, ma il nostro raduno va oltre i confini di un luogo e di un giorno e intende raccogliere tutti i figli della Chiesa militante che a noi si uniscono nello spirito e nella preghiera.

I nemici sono penetrati all’interno della cittadella e venerano gli idoli, fin nel santuario ” UBI SEDES BEATISSIMI PETRI ET CATHEDRA VERITATIS AD LUCEM GENTIUM CONSTITUTA EST ” (Esorcismo di LEONE XIII). Ai piedi di Castel Sant’Angelo, la fortezza che tante volte ha difeso il papato nella sua storia, invochiamo l’aiuto degli angeli e soprattutto di San Michele, Principe delle Milizie Celesti, affinché proteggano i difensori della Chiesa e della Civiltà cristiana e disperdano i loro nemici.

La confusione, che è il fumo di Satana, oggi avvolge il campo di battaglia. Per vincere contro le forze del caos è necessaria la purezza della dottrina, la chiarezza delle parole, la fermezza dell’esempio, l’accordo dell’animo e delle opere, perché, come insegna San Paolo: “Se la tromba di guerra da’ un suono confuso, chi mai si preparerà alla battaglia?”.

Perché ciò avvenga chiediamo alla madonna, Regina degli Angeli di fare di noi, a sua immagine, oggi e sempre, una ACIES ORDINATA ( Cantico dei Cantici ) , un esercito pronto a combattere, con quella tranquillità che nasce dalla pace di Cristo che è nei nostri cuori e che vogliamo sia estesa al mondo intero.

Roma, 28 settembre 2019

VIGILIA DELLA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO