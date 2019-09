RIFLESSIONI DI JOSEPH RATZINGER

Nella prima meta’ degli anni settanta , un amico del nostro gruppo fece un viaggio in Olanda , dove la Chiesa faceva sempre piu’ parlare di se’ , vista dagli uni come l’immagine di una Chiesa migliore per il domani , dagli altri come sintomo di una decadenza

Che era la logica conseguenza dell’ atteggiamento assunto .

Aspettavamo con una certa curiosita’ il resoconto che il nostro amico ci fece al suo ritorno .

Poiche’ era un uomo leale e un osservatore attento

e preciso , egli ci parlo’ di tutti i fenomeni di disfacimento di cui avevamo gia’ udito qualcosa : seminari vuoti , ordini religiosi senza piu’ vocazioni , preti e religiosi che in gruppo voltano le spalle alla loro vocazione , la scomparsa della confessione , la drammatica caduta della frequenza alla messa e via dicendo .

Naturalmente vennero descritti anche gli esperimenti e le novita’ , che non potevano , a dire il vero, cambiar nulla dei segni della decadenza, anzi piuttosto li confermavano .

La vera sorpresa del rendiconto fu pero’ la valutazione conclusiva : a dispetto di tutto , una Chiesa grandiosa , perche’ non c’era da nessuna parte pessimismo , tutti andavano incontro al futuro pieni di ottimismo .

Il fenomeno dell’ottimismo generale faceva dimenticare ogni decadenza e ogni distruzione ; bastava a compensare ogni indice negativo.

Feci le mie riflessioni in silenzio .

Che cosa si sarebbe detto di un uomo d’affari che scrive solo delle cifre in rosso ,che , pero’ , invece di riconoscere le sue perdite , di cercarne le ragioni e di opporvisi coraggiosamente , si raccomandava ai suoi creditori con il solo ottimismo?

Che cosa bisognava pensare della glorificazione di un ottimismo semplicemente contrario alla realta’ ?

Guardare Cristo DI Joseph Ratzinger