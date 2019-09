COME FA LA CHIESA A RICONOSCERE UN MIRACOLO COME QUELLO APPENA APPROVATO A KNOCK?

La Chiesa locale presso, ha riconosciuto il primo miracolo ufficiale associato al santuario.Una donna di nome. È stata guarita mentre veniva benedetta con l’Eucaristia durante la benedizione.

“Marion è stata liberata dalla malattia e dal suo impatto su di lei e sulla sua famiglia. È una guarigione per la quale attualmente non esiste spiegazione medica, è definitiva e sfida qualsiasi spiegazione sanitaria”.

Se molte persone dichiarano di aver ricevuto o di essere state testimoni di miracoli di molti tipi – apparizioni, visioni, guarigioni… – e molte hanno detto di essere state guarite durante o dopo una visita al santuario di Nostra Signora di Knock, questo è il primo miracolo associato al santuario ad essere riconosciuto a livello ufficiale.

Ciò deriva dal fatto che perché la Chiesa riconosca un miracolo deve aver luogo un processo molto approfondito.

Uno dei tipi più comuni di miracoli è la guarigione improvvisa di qualcuno. Secondo Michael O’Neill, “perché la guarigione venga considerata miracolosa la malattia dev’essere seria e impossibile (o almeno molto difficile) da curare con mezzi umani, e non a uno stadio in cui è probabile che scompaia a breve da sé. Non dev’essere stato somministrato alcun trattamento medico, o si deve essere certi che il trattamento fornito non abbia riferimento con la guarigione. La cura dev’essere spontanea, completa e permanente”.

In ogni caso, il vescovo locale è la prima autorità a indagare su un miracolo. Il presule crea un comitato di professionisti sanitari che valuta l’evento e gli riferisce poi i risultati della sua indagine.

Questa valutazione è molto accurata e può richiedere del tempo. I professionisti del settore sanitario valuteranno lo stato di salute attuale della persona che sostiene di essere stata guarita, e la persona stessa viene interpellata per scoprire eventuali truffe o problemi di salute mentale che possano averle fatto affermare di essere guarita. L’infermità viene valutata per verificare che le circostanze della guarigione siano state straordinarie.

Nel corso di questo processo viene consultato un elevato numero di professionisti del campo sanitario.

Nella maggior parte dei casi l’evento non viene classificato come miracolo. Ad esempio, “la Commissione Medica di Lourdes, pur avendo esaminato più di 8.000 guarigioni straordinarie, ne ha convalidate solo 70”.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/09/10/come-chiesa-riconosce-miracolo-come-quello-di-knock/

Kathleen Hattrup | Set 10, 2019