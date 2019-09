IL COLPO DI STATO E LE DIMISSIONI FORZATE DI BENEDETTO XVI. BENEDETTO E’ ANCORA IL VERO PAPA!

Preambolo al colpo di stato

Non riesco proprio a credere che le persone non vedano che Jorge Bergoglio è un anti-papa. Il ragazzo non crede nemmeno nella fede cattolica. In realtà, disprezza la fede cattolica. Dice che Dio non è un dio cattolico. Ora, che cosa ridicola da dire e che fanatismo anticattolico dice. Predica come se fosse Dio. Dice il contrario assoluto di ciò che dice Gesù. Gesù dice di andare e insegnare a tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Bergoglio nella sua arroganza afferma che il proselitismo è una solenne assurdità. [1] Ora non riesco proprio a credere che la gente non possa vedere che questo ragazzo è una frode. Non ha idea di quale sia la fede cattolica e pensa che tutte le strade conducano al Paradiso. Quasi tutto ciò che Francesco insegna è falso e sospetto che sia colpevole di centinaia di eresie. Penso che tutti i vescovi e i cardinali siano totalmente ciechi. Non riescono a vedere che questa persona non è cattolica e probabilmente non lo è mai stata. È un anticristo totale! È triste a dirsi, la cecità del clero e dei cattolici, in generale, è solo da capogiro. Dovrebbe essere ovvio a tutti che non è cattolico. Saremo tutti ritenuti responsabili per non aver rimosso questa frode di Francesco dal Trono di Pietro.

Benedetto è ancora il papa. Non si è mai completamente dimesso. Basta saper leggere la sua lettera di dimissioni per saperlo. Ha ripetuto più volte di non aver rassegnato le dimissioni dall’ufficio petrino, ma solo dal ministero.

Tutte queste cosiddette cyber star di YouTube, come p. Mark Goring, come il Dr. Taylor Marshall e Timothy Gordon, come Michael Voris dei Church Militant – stanno solo cercando di proteggere la propria reputazione (Dio li aiuti se sono visti come teorici della cospirazione!) Hanno paura di dire la verità , paura di indagare sulla verità. Devono essere ritenuti responsabili per la loro codardia nel non dire la verità. C’è una cosa come un peccato di omissione e non parlare apertamente contro questo papa evidentemente fraudolento è un peccato di omissione. Chiunque abbia un paio di occhi può vedere che è un falso papa.

Amici, Jorge Bergoglio alias Francis, il Grande pretendente, che ti ha stregato nel pensare di essere il Papa … in realtà non è il vero Papa! La spiegazione è semplice: Benedetto XVI non si è dimesso di sua spontanea volontà. [1] È stato minacciato: la mafia di San Gallo ha minacciato di assassinarlo (avvelenandolo) se non si fosse dimesso entro un anno, cioè entro il 12 febbraio , 2013. Questo era un gruppo di cardinali e vescovi omosessuali marxisti che collusero per impilare il mazzo contro il cardinale Ratzinger dal diventare papa. Non volevano che Benedetto venisse eletto nel 2005, quindi formarono questo gruppo che si riuniva una volta all’anno in una piccola città della Svizzera chiamata San Gallo. Questo gruppo di trenta cardinali ha cercato di impedire a papa Benedetto di essere eletto a favore del proprio candidato che avevano scelto, Jorge Bergoglio, che era un modernista omosessuale marxista come loro. Hanno fallito nel 2005, ma sono riusciti a forzare le sue dimissioni nel 2013.

L’intera sordida storia è iniziata quando Papa Benedetto ha istituito una Commissione per indagare sulle fughe di documenti riservati e riservati ai media (quello che in seguito divenne noto come il famoso scandalo VatiLeaks).

Secondo Jose Alberto Villasana, un avvocato canonico, un teologo e un consigliere del segretario per le relazioni esterne tra il Vaticano e il Messico, non è stato il maggiordomo del papa a far trapelare i documenti vaticani, ma un personaggio che si è definito “il corvo”, che in seguito viene scoperto che non è altro che il Decano del Collegio dei Cardinali Angelo Cardinale Sodano. Uno dei documenti segreti di questo dossier era il terribile avvertimento di un previsto assassinio contro papa Benedetto. Questa trama è stata resa pubblica dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo in Sicilia, durante una visita in Cina nel novembre 2011.

Papa Benedetto XVI ha preso molto sul serio questa minaccia e ha formato una commissione di tre cardinali per indagare da dove proveniva questa minaccia e se fosse reale, vale a dire se doveva prenderla sul serio. Dopo un’indagine di sei mesi, la commissione riferì al papa che la minaccia era davvero molto reale. Fu allora che decise di dimettersi.

Per paura di essere esposti come istigatori di questo complotto, i partigiani di Jorge Bergoglio consegnano un ultimatum a Benedetto che:

1) deve rinunciare alla presidenza di Pietro entro un anno, cioè entro il 12 febbraio 2013, o verrà assassinato. 2) Non deve pubblicare il fascicolo delle conclusioni della Commissione. 3) E non deve rivelare nulla delle sue dimissioni forzate e deve continuare ad affermare di essersi dimesso liberamente.

Benedetto ha accolto la loro richiesta ma lascia una scia di indizi (di pangrattato, come nella storia di Hansel e Gretel) che è stato costretto a dimettersi. Di seguito è la sua lettera di dimissioni.