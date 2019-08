RIDATE SLANCIO ALLA VOSTRA GIORNATA CON QUESTA PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA DI CZESTOCHOWA

Per le persone di origini polacche in tutto il mondo, Nostra Signora di Czestochowa è una fonte costante di ispirazione. La Vergine è stata una roccia potente che ha aiutato innumerevoli persone a rimanere radicate in Gesù Cristo in mezzo alle tempeste più violente.Questa immagine particolare della Vergine Maria rivela una madre che è stata sfregiata ma è ancora fedele ai suoi doveri. Non dimentica mai i suoi figli spirituali, e guarda a loro con compassione.

Nostra Signora di Czestochowa è una donna forte, e ci incoraggia a mantenere la fede, indipendentemente da quello che può accaderci durante la giornata. Ecco una preghiera da offrire al mattino per consacrare tutta la giornata alla “Madonna Nera” che ha aiutato tante persone ad affrontare le prove più difficili:

Santa Madre di Czestochowa, sei piena di grazia, bontà e misericordia. Ti consacro tutti i miei pensieri, le mie opere e le mie azioni, la mia anima e il mio corpo. Imploro le tue benedizioni e preghiere speciali per la mia salvezza. Oggi mi consacro totalmente a Te, Madre buona, nel corpo e nell’anima, nella gioia e nella sofferenza, per ottenere per me e per gli altri le tue benedizioni su questa terra e la vita eterna in Cielo. Amen.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2019/08/26/iniziate-la-vostra-giornata-con-questa-preghiera-a-nostra-signora-di-czestochowa/

Philip Kosloski | Ago 26, 2019