don Emanuele Dondoli VA RIDOTTO IMMEDIATAMENTE ALLO STATO LAICALE SENZA SE E SENZA MA : HA ABUSATO DI UNA RAGAZZA INCAPACE DI DIFENDERSI!!!

Di Stefano Brogioni

Lei, giovanissima, si era avvicinata a quel prete in un momento difficilissimo: andava tutto male, pensava di essere posseduta dal demonio. E lui, le hai impartito “benedizione” molto particolari, facendole credere che fosse con la soluzione per il malessere che l’attanagliava.

La ha fatta spogliare, in sagrestia; la cosparsa dalla testa ai piedi con un unguento “Benedetto”, la ha massaggiata a lungo , soffermandosi sulle parti intime. Si è spogliato anche lui, facendosi a sua volta toccare, e non solo, e ha documentato il tutto anche con delle fotografie. Immagini che sono state sequestrate dalla polizia, durante una perquisizione, e che adesso, sommate ai racconti, rappresentano una prova solida, in mano alla procura,di ciò di cui sarebbe stata vittima, tra il marzo e il giugno del 2018, una diciannovenne che frequentava la parrocchia di Pietramala , a Firenzuola . Nei giorni scorsi, la procura ha ufficialmente chiuso le indagini.