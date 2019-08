TERREMOTO IN VATICANO : BERGOGLIO NOMINA ARCIVESCOVO DI MARSIGLIA UN PRETE A FAVOREVOLE ALL’ islam

Bergoglio , dialogando con l’Islam senza tener conto delle sue distorsioni fondamentaliste, contribuisce sensibilmente alla scomparsa della civiltà occidentale.

E’ stato forse il viaggio in Marocco (che ha fatto seguito all’incontro di Abu Dhabi con l’Imam de Il Cairo) l’evento che più di recente ha alimentato le polemiche sul suo operato, molto più che dialettico a favore del dialogo interreligioso con l’Islam.

Lo stesso simbolo della visita apostolica in quel paese è da considerarsi emblematico. Una Croce Cristiana all’interno di una mezzaluna islamica.

Molti cattolici ritengono che la Santa Sede non debba lanciare alcun messaggio di subordinazione nei confronti di una confessione religiosa che resta pur sempre molto lontana da quella Cattolica.

Ma il Papa sembra avallare l’idea che un’alternanza religiosa in seno alla società sia una cosa possibile, persino auspicabile.

Se in politica, dopotutto, l’alternanza al potere è simbolo di democrazia, perché non può essere la stessa cosa anche nella religione? Cambiare Presidente o cambiare Dio, che differenza fa?

Il suo discorso sembra quello dei comuni dirigenti politici occidentali. Parlano tutti dell’Islam con deferenza e convinzione.

Talvolta Papa Francesco va ancora più lontano, come quando cita la violenza cattolica o persino quella coniugale per relativizzare la violenza islamica e poter in qualche modo scusarla, inconsapevole dei pericoli del giustificazionismo.

In Europa, intanto, in paesi già simbolo di tolleranza e democrazia, interi quartieri a maggioranza musulmana sono diventati proibiti per la stessa polizia. La violenza è diventata una consuetudine.

In chiusura, vogliamo ricordare il suggerimento di un Preside, ci sembra tedesco, che consigliava alle ragazze del suo Liceo d’indossare il velo islamico uscendo di scuola, per evitare aggressioni da parte dei giovani musulmani (https://www.mittdolcino.com/2019/02/21/voice-of-europe-il-velo-delle-viennesi-e-i-borseggiatori-di-bruxelles/).

Ci mancava solo un Arcivescovo cattolico-musulmano. Adesso abbiamo anche quello.