Nel vasto tesoro delle preghiere cattoliche ci sono molte preghiere serali, ma quelle scritte dai santi sono poche.Una molto breve ma splendida è in genere attribuita a Sant’Agostino, santo popolare del V secolo. L’aspetto unico di questa preghiera è che prega non solo per la persona che sta per addormentarsi, ma anche per le persone a lei care, affidandole a Dio e chiedendo la sua grazia protettrice per confortarle:

Guarda, Signore, chi lavora, sta sveglio o piange stanotte.

Dona agli angeli e ai santi la custodia di chi dorme.

Signore Gesù Cristo, assisti chi è malato, dona sollievo a chi è stanco,

benedici i morenti, allevia il dolore di chi soffre,

abbi pietà degli afflitti,

custodisci chi è felice e tutti per il Tuo amore. Amen.

Recitate questa preghiera serale di Sant’Agostino mentre cercate di addormentarvi

Philip Kosloski | Ago 05, 2019